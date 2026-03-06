Accident grav în Brăila, cu trei victime încarcerate, două resuscitate în paralel. Ultimele informații

Una dintre femei răspunsese manevrelor salvatoare ale medicilor, dar ultima comunicare arată că și aceasta a murit.
Un accident grav s-a produs astăzi între un autoturism și un tir, pe DN 2B Brăila-Viziru, în apropierea localităţii Lanurile. În urma accidentului, din mașină au fost scoase trei victime, două femei și un bărbat. Cele două femei au fost resuscitate în paralel, dar doua una a mai trăit. Nu pentru mult timp, din păcate. Ultimele informații venite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila arată că vorbim despre două decese, respectiv două femei.
Accidentul s-a produs în urma unei coliziuni între un TIR şi un autoturism. Toate cele trei persoane din autoturism au rămas încarcerate.
"Două dintre victime, ambele femei, au fost extrase din autoturism în stare de stop cardiorespirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată de medicul Serviciului de Ambulanţă Judeţean aflat la locul intervenţiei”, a declarat, inițial, purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.
Ulterior, şi cea de-a doua femeie aflată în stop cardio-respirator a fost declarată decedată de echipajele medicale, a transmis ISU Brăila.
Un bărbat a fost extras conștient din autoturism, a primit îngrijiri medicale şi a fost transferat la Spitalul Judeţean Brăila.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci