Accident grav în Brăila, cu trei victime încarcerate, două resuscitate în paralel. Ultimele informații

Un accident grav s-a produs astăzi între un autoturism și un tir, pe DN 2B Brăila-Viziru, în apropierea localităţii Lanurile. În urma accidentului, din mașină au fost scoase trei victime, două femei și un bărbat. Cele două femei au fost resuscitate în paralel, dar doua una a mai trăit. Nu pentru mult timp, din păcate. Ultimele informații venite de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Brăila arată că vorbim despre două decese, respectiv două femei.

Accidentul s-a produs în urma unei coliziuni între un TIR şi un autoturism. Toate cele trei persoane din autoturism au rămas încarcerate.

Două femei, resuscitate în paralel. Una a murit imediat, cealalată a mai trăit puțin

"Două dintre victime, ambele femei, au fost extrase din autoturism în stare de stop cardiorespirator, fiind începute imediat manevrele de resuscitare. Din păcate, una dintre acestea a fost declarată decedată de medicul Serviciului de Ambulanţă Judeţean aflat la locul intervenţiei”, a declarat, inițial, purtătorul de cuvânt al ISU Brăila, Ştefan Stoian.

Ulterior, şi cea de-a doua femeie aflată în stop cardio-respirator a fost declarată decedată de echipajele medicale, a transmis ISU Brăila.

Un bărbat a fost extras conștient din autoturism, a primit îngrijiri medicale şi a fost transferat la Spitalul Judeţean Brăila.