Vremea până la 1 aprilie 2026. ANM, estimări meteo pentru toată țara
Data publicării: 08:39 06 Mar 2026

Vremea până la 1 aprilie 2026. ANM, estimări meteo pentru toată țara
Autor: Ioan-Radu Gava

ramuri de pom inflorite Foto: Unsplash

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026 TEMPERATURA AERULUI

Cu excepția regiunilor sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale, temperaturile medii vor fi mai ridicate, mai ales în nordul teritoriului și în zona de munte aferentă.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026 CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026 TEMPERATURA AERULUI

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracapatice, dar mai ales în extremitatea de nord-vest, iar în rest valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026 CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026 TEMPERATURA AERULUI

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, local, în regiunile nordice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026 CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Regimul pluviometric se va situa în general în jurul celui normal pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026 TEMPERATURA AERULUI

Mediile valorilor termice se vor situa în limitele climatologice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026 CANTITĂȚILE DE PRECIPITAȚII

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

meteo
vremea martie
primavara
anm
