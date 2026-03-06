COMPAS: Studenții au descoperit importanța comunicării interpersonale

În cadrul întâlnirii, studenții au explorat importanța comunicării eficiente în relațiile profesionale și personale, discutând despre modul în care mesajele sunt transmise, interpretate și influențate de context, limbajul nonverbal și de relația dintre interlocutori.

Prin exemple practice și discuții interactive, studenții au înțeles că o comunicare interpersonală eficientă nu înseamnă doar transmiterea unui mesaj, ci și capacitatea de a înțelege perspectiva celuilalt și de a construi dialoguri bazate pe respect și încredere.

Întâlnirea a oferit studenților instrumente utile pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, esențiale atât în mediul academic, cât și în viitoarea lor carieră profesională.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576

Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027

