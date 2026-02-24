24 februarie a fost ziua dedicată formării academice și jurnalismului aplicat pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu.

Adrian Ioniță - Expert stagii practică și Bogdan Bolojan - Expert stagii practică au susținut cursuri interactive pentru studenți, axate pe realizarea unei știri pentru TV, pornind de la un exercițiu concret: „Capitala înzăpezită”.



Studenții au analizat și construit structura completă a unui material de televiziune:



Deschidere de jurnal

Durata materialului - 3 minute

Cap video

Voice-over

Ambianțe

Vox-uri



Discuțiile au pus accent pe claritate, ritm, coerență și pe relația esențială dintre imagine și text în construcția unei știri TV profesioniste.



Totodată, s-a discutat despre utilizarea inteligenței artificiale în procesul editorial pentru verificare, editare, corectarea greșelilor și optimizarea conținutului, fără a înlocui responsabilitatea jurnalistului.



În partea a doua, cursul a fost dedicat jurnalismului online, cu teme esențiale precum:



Sursele: agenții de presă, rețele sociale, corespondenți

Confirmarea sursei și a datelor

Verificarea informațiilor din surse multiple

Respectarea normelor deontologice

Ajustarea titlului și a lead-ului

Corectarea erorilor înainte de publicare



O zi intensă, aplicată și conectată la realitatea media actuală, în care studenții au înțeles că rigoarea, etica și verificarea informației rămân fundamentale, indiferent de platformă.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576



Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027



Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/



„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"