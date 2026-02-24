€ 5.0954
|
$ 4.3231
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0954
|
$ 4.3231
DCNews COMPAS 24 februarie a fost ziua dedicată formării academice și jurnalismului aplicat pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Data actualizării: 18:47 24 Feb 2026 | Data publicării: 18:46 24 Feb 2026

24 februarie a fost ziua dedicată formării academice și jurnalismului aplicat pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu
Autor: Editor Team

studenți studenți

24 februarie a fost ziua dedicată formării academice și jurnalismului aplicat pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu.

Adrian Ioniță - Expert stagii practică și Bogdan Bolojan - Expert stagii practică au susținut cursuri interactive pentru studenți, axate pe realizarea unei știri pentru TV, pornind de la un exercițiu concret: „Capitala înzăpezită”.


Studenții au analizat și construit structura completă a unui material de televiziune:


Deschidere de jurnal
Durata materialului - 3 minute
Cap video
Voice-over
Ambianțe
Vox-uri


Discuțiile au pus accent pe claritate, ritm, coerență și pe relația esențială dintre imagine și text în construcția unei știri TV profesioniste.


Totodată, s-a discutat despre utilizarea inteligenței artificiale în procesul editorial pentru verificare, editare, corectarea greșelilor și optimizarea conținutului, fără a înlocui responsabilitatea jurnalistului.


În partea a doua, cursul a fost dedicat jurnalismului online, cu teme esențiale precum:


Sursele: agenții de presă, rețele sociale, corespondenți

Confirmarea sursei și a datelor

Verificarea informațiilor din surse multiple

Respectarea normelor deontologice

Ajustarea titlului și a lead-ului

Corectarea erorilor înainte de publicare


O zi intensă, aplicată și conectată la realitatea media actuală, în care studenții au înțeles că rigoarea, etica și verificarea informației rămân fundamentale, indiferent de platformă.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/


„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 14 minute
Studenții au participat la un test interactiv de conștientizare și autocunoaștere, alături de Radu Leca și Sorin Ivan
Publicat acum 25 minute
Procurorii germani decid că apelativul Pinocchio la adresa lui Friedrich Merz nu este infracțiune
Publicat acum 41 minute
Scandal la Guvern: Cosmin Dorobanțu (ANP) a vrut să intre peste Ilie Bolojan. Jandarm: S-a terminat programul cu publicul / video
Publicat acum 45 minute
Găinușă, fază tare cu gropile. A astupat-o și a primit amendă. Dar asta nu e tot! „Zilele acestea am trăit și o nouă senzație”
Publicat acum 58 minute
Se schimbă Evaluarea Națională? Standardele noi ar putea elimina examenul de la clasa a VIII-a / video
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 9 ore si 12 minute
Guvernul Bolojan, măsură, în premieră, în România. Adrian Negrescu o aplaudă. E mai bună decât creșterea de salarii și pensii!
Publicat acum 11 ore si 38 minute
Horoscop 24 februarie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 12 minute
Ilie Bolojan, mișcare făcută cu intenție sau din greșeală? „Cred că premierul a fost sfătuit prost. E un fenomen groaznic”
Publicat acum 9 ore si 32 minute
ANM, avertizare generală: Rafală de Coduri Portocalii și Galbene de viscol - zonele vizate
Publicat acum 9 ore si 39 minute
Singurul județ din România în care, în 2025, au fost mai multe nașteri decât decese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close