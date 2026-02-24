24 februarie a fost ziua dedicată formării academice și jurnalismului aplicat pentru studenții de la Universitatea Titu Maiorescu.
Adrian Ioniță - Expert stagii practică și Bogdan Bolojan - Expert stagii practică au susținut cursuri interactive pentru studenți, axate pe realizarea unei știri pentru TV, pornind de la un exercițiu concret: „Capitala înzăpezită”.
Deschidere de jurnal
Durata materialului - 3 minute
Cap video
Voice-over
Ambianțe
Vox-uri
Discuțiile au pus accent pe claritate, ritm, coerență și pe relația esențială dintre imagine și text în construcția unei știri TV profesioniste.
Totodată, s-a discutat despre utilizarea inteligenței artificiale în procesul editorial pentru verificare, editare, corectarea greșelilor și optimizarea conținutului, fără a înlocui responsabilitatea jurnalistului.
Sursele: agenții de presă, rețele sociale, corespondenți
Confirmarea sursei și a datelor
Verificarea informațiilor din surse multiple
Respectarea normelor deontologice
Ajustarea titlului și a lead-ului
Corectarea erorilor înainte de publicare
O zi intensă, aplicată și conectată la realitatea media actuală, în care studenții au înțeles că rigoarea, etica și verificarea informației rămân fundamentale, indiferent de platformă.
Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576
Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027
Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/
„Compas: Comunicarea, primul pas spre succes"
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci