Compas: Studenții Universității Titu Maiorescu, ghidați în construirea unui plan de afaceri
Data actualizării: 08:34 04 Mar 2026 | Data publicării: 08:32 04 Mar 2026

Compas: Studenții Universității Titu Maiorescu, ghidați în construirea unui plan de afaceri
Autor: Editor Team

Compas: Studenții Universității Titu Maiorescu, ghidați în construirea unui plan de afaceri Compas: Studenții Universității Titu Maiorescu, ghidați în construirea unui plan de afaceri

Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, au discutat astăzi cu studenții Universității Titu Maiorescu despre modul în care se construiește un plan de afaceri solid.

Florin Răvdan și Tudor Curtifan, responsabili de formare antreprenorială, au discutat astăzi cu studenții Universității Titu Maiorescu despre modul în care se construiește un plan de afaceri solid, explicând pas cu pas structura și elementele esențiale ale unui proiect antreprenorial.

Cei doi le-au prezentat studenților macheta completă a unui plan de afaceri, subliniind că succesul unui proiect nu depinde doar de o idee bună, ci și de o structură clară, analiză atentă și o viziune pe termen lung.

În cadrul discuției au fost abordate principalele componente ale unui business viabil, de la datele generale ale întreprinderii și alegerea formei juridice, până la stabilirea domeniului de activitate și identificarea codurilor CAEN. De asemenea, au fost explicate etapele privind analiza nevoilor sociale și economice, definirea misiunii sociale și economice a afacerii, precum și identificarea problemei pe care aceasta își propune să o rezolve.

Studenții au aflat și cum se realizează indicatorii economici și proiecțiile financiare, cum se întocmește un grafic Gantt pe 12 luni, dar și cum se construiesc analiza SWOT și obiectivele SMART. Totodată, au fost discutate strategia de marketing, organizarea afacerii, resursele umane, managementul riscurilor, planul de finanțare, bugetul și sustenabilitatea proiectului.

Accentul a fost pus pe fundamentarea realistă a veniturilor și cheltuielilor, pe coerența modelului de business și pe integrarea impactului social în strategia economică.

Implicarea studenților în discuții a demonstrat interesul și determinarea acestora de a transforma ideile în afaceri sustenabile și proiecte antreprenoriale viabile.

Proiect: „COMPAS: Comunicarea, primul pas spre succes” Cod SMIS: 317576


Proiect co-finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027


Pentru informații despre alte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, accesați https://mfe.gov.ro/ 

compas
