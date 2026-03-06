€ 5.0937
Bursele europene se calmează, pe măsură ce prețul petrolului nu mai crește galopant
Data actualizării: 11:01 06 Mar 2026 | Data publicării: 11:00 06 Mar 2026

Bursele europene se calmează, pe măsură ce prețul petrolului nu mai crește galopant
Autor: Ioan-Radu Gava

Prețul motorinei în România crește în continuare: Adepăşit 8,2 lei/litru și ar putea ajunge la 8,5 Benzinărie, pompe cu benzină și motorină. Foto: Pixabay

Piețele bursiere europene au deschis pe creștere vineri, deoarece scăderea prețurilor petrolului a îmbunătățit sentimentul din piețele globale de acțiuni.

Indicele paneuropean Stoxx 600 a crescut cu 0,4% la scurt timp după deschiderea pieței, cu DAX din Germania în frunte, avansând cu 0,6%. FTSE 100 din Londra a urcat cu 0,2% în tranzacțiile timpurii, în timp ce CAC 40 din Franța a adăugat 0,2%, iar FTSE MIB din Italia a consemnat un plus de 0,1%.

Piețele de capital încheie astfel o săptămână volatilă, în care o vânzare masivă a cuprins activele financiare, în general după izbucnirea războiului dintre SUA și Iran.

Acțiunile listate în Europa au încheiat ședința de joi în mare parte în scădere, pe fondul incertitudinii persistente legate de conflictul din Orientul Mijlociu, care a anulat o parte din optimismul timid ce permisese burselor regionale să recupereze o parte din pierderi, miercuri.

Ce se întâmplă cu combustibilul în urma crizei din Iran? Bogdan Ivan: România a rămas pe picioare. E o cursă globală

Pentru întreaga săptămână, indicele paneuropean Stoxx 600 se îndreaptă spre o scădere de aproximativ 4,6%, cea mai puternică din aprilie anul trecut, când piețele erau dominate de temerile privind un posibil război comercial între SUA și China.

Prețurile petrolului s-au temperat vineri dimineață: petrolul de referință global Brent a crescut cu mai puțin de 0,1%, ajungând la 85,47 dolari pe baril la ora 08:05 la Londra (03:05 ET). West Texas Intermediate (WTI) era cu 0,2% mai jos, la 80,85 dolari pe baril.

petrol
pret benzina
pret motorina
razboi
iran
