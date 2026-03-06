€ 5.0937
Noi alerte în Dubai și Abu Dhabi: Rachete și drone lansate de Iran / Evacuare de urgență pe aeroport
Data publicării: 10:24 06 Mar 2026

Noi alerte în Dubai și Abu Dhabi: Rachete și drone lansate de Iran / Evacuare de urgență pe aeroport
Autor: Ioan-Radu Gava

dubai si burj khalifa Foto: Unsplash

Cetățenii din Emiratele Arabe Unite au fost informați în această dimineață de posibila cădere a unor rachete sau drone lansate de Republica Islamică Iran.

În această dimineață au fost semnalate rapoarte despre alerte de urgență trimise pe telefoanele mobile ale cetățenilor din Emiratele Arabe Unite.

Potrivit informațiilor, rachete și drone trase dinspre Iran se apropie de Dubai și Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Pe aeroportul internațional Abu Dhabi s-ar fi făcut evacuări, la doar 30 de minute după ce compania aeriană Etihad a anunțat reluarea zborurilor.

Qatar Airways a anunțat suspendarea temporară a zborurilor sale din cauza închiderii spațiului aerian al țării în urma escaladării atacurilor militare din regiune.

x close