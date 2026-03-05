S-au aflat toate semifinalistele Cupei României după Dinamo - Metalul Buzău

Dinamo Bucureşti s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins echipa de ligă secundă Metalul Buzău cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din București.
Unicul gol al partidei a fost înscris, în minutul 26, de Alexandru Mihai Pop, cu o lovitură de cap la centrarea venită de la Raul Opruţ.
Metalul Buzău a oferit o replică foarte curajoasă şi au avut o bară, prin atacantul Valentin Dumitrache, în minutul 16, care aparţine de Dinamo.
Portarul Alexandru Roşca a avut intervenţii bune şi la şutul lui Dumitrache, în minutul 25, dar şi la bolta trimisă de Florentin Puiu de la centrul terenului din minutul 72.
Dinamo a trimis mingea în bară de două ori în repriza a doua, prin Daniel Armstrong, în minutul 55 şi Pop, în minutul 79.
În semifinale, Dinamo o va înfrunta pe Universitatea Craiova, pe 22 aprilie, la Bucureşti. În cealaltă semifinală, Universitatea Cluj-Napoca se va duela cu FC Argeș.
Vezi și - Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Anca Murgoci