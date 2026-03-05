€ 5.0937
|
$ 4.3883
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3883
 
DCNews Stiri S-au aflat toate semifinalistele Cupei României după Dinamo - Metalul Buzău
Data publicării: 23:19 05 Mar 2026

S-au aflat toate semifinalistele Cupei României după Dinamo - Metalul Buzău
Autor: Andrei Itu

minge-de-fotbal_31549700 Sursa foto: Agerpres

Dinamo Bucureşti s-a calificat în semifinalele Cupei României la fotbal, după ce a învins echipa de ligă secundă Metalul Buzău cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Arcul de Triumf din București.

Unicul gol al partidei a fost înscris, în minutul 26, de Alexandru Mihai Pop, cu o lovitură de cap la centrarea venită de la Raul Opruţ.

Metalul Buzău, evoluție curajoasă contra lui Dinamo, în sferturile Cupei României

Metalul Buzău a oferit o replică foarte curajoasă şi au avut o bară, prin atacantul Valentin Dumitrache, în minutul 16, care aparţine de Dinamo. 

Portarul Alexandru Roşca a avut intervenţii bune şi la şutul lui Dumitrache, în minutul 25, dar şi la bolta trimisă de Florentin Puiu de la centrul terenului din minutul 72.

Dinamo a trimis mingea în bară de două ori în repriza a doua, prin Daniel Armstrong, în minutul 55 şi Pop, în minutul 79.

Cine va juca în semifinalele Cupei României

În semifinale, Dinamo o va înfrunta pe Universitatea Craiova, pe 22 aprilie, la Bucureşti. În cealaltă semifinală, Universitatea Cluj-Napoca se va duela cu FC Argeș.

Vezi și - Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

cupa romaniei
dinamo
metalul buzau
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Un criminal a fost prins după ce a fost văzut, întâmplător, de mama unei polițiste - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 36 minute
A murit Andreea Anița. Dani Cek, mesaj devastator. ”Primul lucru pe care l-am făcut a fost să îi mulțumesc lui Dumnezeu”
Publicat acum 1 ora si 37 minute
SUA au cerut ajutorul lui Volodimir Zelenski pentru combaterea dronelor iraniene. Ce a răspuns liderul de la Kiev
Publicat acum 1 ora si 42 minute
Era Inteligenței Artificiale schimbă atacurile cibernetice: Cum devine un avantaj major pentru hackeri
Publicat acum 2 ore si 9 minute
Cine e creierul din spatele uciderii ayatollahului Ali Khamenei. Planul a fost făcut în luna noiembrie
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 11 ore si 13 minute
Oana Țoiu, criză de nervi după ce a lăsat-o pe fiica lui Ponta în mijlocul războiului. Update: A plecat din conferința de presă
Publicat acum 12 ore si 56 minute
Ponta: Doamna Țoiu a dat-o pe fiica mea minoră jos din avionul care aducea români
Publicat acum 12 ore si 10 minute
Fiica lui Ponta, lăsată de Oana Țoiu în mijlocul războiului. Chirieac: O asemenea bestialitate eu nu am cum să o comentez
Publicat acum 4 ore si 59 minute
Cazul fiicei lui Ponta, lăsată în Dubai. Ce ar fi făcut Cristian Diaconescu dacă era în locul Oanei Țoiu: Sunt niște proceduri de zeci de ani
Publicat acum 16 ore si 47 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 6: Iranul nu solicită nici încetarea focului, nici negocieri cu SUA / Rusia își urmărește propriile interese
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close