S-au aflat toate semifinalistele Cupei României după Dinamo - Metalul Buzău

Unicul gol al partidei a fost înscris, în minutul 26, de Alexandru Mihai Pop, cu o lovitură de cap la centrarea venită de la Raul Opruţ.

Metalul Buzău, evoluție curajoasă contra lui Dinamo, în sferturile Cupei României

Metalul Buzău a oferit o replică foarte curajoasă şi au avut o bară, prin atacantul Valentin Dumitrache, în minutul 16, care aparţine de Dinamo.

Portarul Alexandru Roşca a avut intervenţii bune şi la şutul lui Dumitrache, în minutul 25, dar şi la bolta trimisă de Florentin Puiu de la centrul terenului din minutul 72.

Dinamo a trimis mingea în bară de două ori în repriza a doua, prin Daniel Armstrong, în minutul 55 şi Pop, în minutul 79.

Cine va juca în semifinalele Cupei României

În semifinale, Dinamo o va înfrunta pe Universitatea Craiova, pe 22 aprilie, la Bucureşti. În cealaltă semifinală, Universitatea Cluj-Napoca se va duela cu FC Argeș.

Vezi și - Universitatea Craiova - CFR Cluj, rezultat în sferturile Cupei României. Totul s-a decis în reprizele de prelungiri