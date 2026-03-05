Un criminal a fost prins după ce a fost văzut, întâmplător, de mama unei polițiste - VIDEO

Un criminal a fost prins după ce a trecut pe strada unde locuiește mama unei polițiste, iar femeia, întâmplător, l-a văzut. Aceasta fusese sunată cu puțin timp înainte de fiica sa care o avertizase că la 50 de kilometri distanță un criminal e liber. Deși polițista inițial a vrut doar să își protejeze mama, a reușit și să îl prindă pe bărbat, chiar atunci când nimeni nu se aștepta.

"I-am spus mamei să aibă grijă că un criminal e liber. Chiar dacă omorul a avut loc la 50 de kilometri distanță, tot am simțit nevoia să o sun. I-am spus doar atât: că poartă o geacă până la genunchi și o căciulă verde. Nu a trecut mult și a sunat. Pe strada din sat trecuse exact un astfel de om. Eram în timpul liber, cu copiii, și nu credeam că poate fi el, dar am mers să verific. Și chiar el era!

I-am sunat pe colegii mei și m-am ținut cu mașina după el. Când m-a observat a început să fugă chiar în direcția din care veneau ei. L-am ținut pe direcția aceea și a ieșit fix în calea lor. Nu mă așteptam ca un criminal căutat la 50 de kilometri distanță să ajungă tocmai pe strada mamei mele. Eu am vrut doar să am grijă de mama, iar asta a fost suficient ca să îl găsim", a povestit polițista într-un video postat pe pagina de Instagram a Poliției Române.