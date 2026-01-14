€ 5.0896
DCNews Vremea Se încălzește, apoi vine iar gerul. Maxime sub -10 grade ziua! Anunțul meteorologilor despre ce urmează
Data actualizării: 12:33 14 Ian 2026 | Data publicării: 12:23 14 Ian 2026

Se încălzește, apoi vine iar gerul. Maxime sub -10 grade ziua! Anunțul meteorologilor despre ce urmează
Autor: Gabriela Ungureanu

ger frig turturi Ger în România/ pexels

Vremea se încălzește ușor, ca apoi să coboare iar semnificativ temperaturile.

 

Florinela Georgescu, director de prognoză al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat, la Digi24: ”Ne așteptăm ca procesul de încălzire să continue. Temperaturile de peste noapte au marcat o creștere, dar încă au mai fost zone cu ger. De interes au fost de data aceasta partea de nord a țării, mai ales Maramureș, partea de nord a Moldovei, dar și regiuni sudice, precum Oltenia și Muntenia. De altfel, în sud au fost înregistrate de dimineață cele mai coborâte temperaturi. 

Temperaturi mai ridicate, astăzi

Chiar dacă peste zi temperaturile vor crește, vor crește mai simțitor față de ziua de ieri. Încă se vor menține sub mediile multianuale, în special în părțile de nord, centru, est a teritoriului, astfel încât maximele pe care le așteptăm se vor încadra în general între -6 și 6 grade, cele mai scăzute valori cel mai probabil în partea de nord a Moldovei, cele mai ridicate în Banat, iar noaptea care urmează va fi și ea una cu temperaturi mai ridicate decât noaptea care a trecut.

Rămân însă sub 0 grade temperaturile minime în mare parte a țării, probabil iarăși la limita gerului în jumătatea de nord a Moldovei, poate izolat și în partea de sud a țării, în condițiile acestea ale unui proces de încălzire”.

Gerul alternează cu temperaturile mai ridicate

În acest context, meteorologul ANM atrage atenția asupra condițiilor de polei, astăzi și mâine. După acest episod de încălzire, urmează o nouă răcire: ”O vom resimți deja din noaptea de joi spre vineri. Deci mâine noapte, începând din partea de est a țării, din Moldova. Apoi, nopțile următoare vor aduce temperaturi tot mai scăzute în toate regiunile țării. Zilele de weekend, deși vor fi lipsite de precipitații, vor fi cu temperaturi din ce în ce mai scăzute, temperaturi sub -10 grade Celsius, urmând să înregistrăm și pe parcursul zilelor, de data aceasta fiind expusă cu precădere partea de est a teritoriului, Moldova, de exemplu, cu maxime pe cursul zilelor sub -10 grade Celsius, mai ales în partea de nord a acestei regiuni.

Va fi ger și ziua. Mai ales nopțile trebuie să fim foarte atenți la temperaturile minime, pentru că vor fi caracteristice gerului, deci valori sub -10 grade Celsius în toate regiunile țării. Aceasta va dura până spre jumătatea săptămânii viitoare. După care urmează o mică încălzire. Sunt alternanțe foarte importante în valorile de temperatură, generate de o circulație atmosferică mai activă”. 

Prognoza meteo pentru următoarele zile în țară și-n București

Vremea astăzi, 14 ianuarie

În țară

Valorile de temperatură vor crește față de intervalul precedent, însă se vor menține sub mediile multianuale în nordul, centrul, estul și parțial în sudul țării. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie pe arii restrânse în Banat și Crișana și mixte în Maramureș, local la munte, precum și în Transilvania și Moldova și izolat în Muntenia și Dobrogea, ce vor favoriza, local, depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare la altitudini mari. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -6 și 6 grade, iar cele minime între -7 și 3 grade. Dimineața și noaptea pe arii restrânse va fi ceață asociată cu depunere de chiciură.

În București

Valorile de temperatură se vor situa sub mediile multianuale, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață asociată cu depunere de chiciură.

Vremea joi, 15 ianuarie

În țară

Valorile de temperatură vor continua să crească în cea mai mare parte a țării. Cerul va avea înnorări temporare și vor fi precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, în vest și nord-vest și mixte în centru, est și sud-est, precum și la munte. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare ziua în zona montană înaltă. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 1 și 10 grade, iar cele minime între -6 și 3 grade, mai coborâte în nordul Moldovei. În special dimineața și noaptea pe alocuri se va forma ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București

Valorile de temperatură vor crește, astfel că temperatura maximă va fi de 4...5 grade, iar cea minimă de -3...-2 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Vremea 16 ianuarie

În țară

Valorile termice vor continua să crească ușor în regiunile intracarpatice, însă în restul țării vor scădea față de ziua precedentă, iar noaptea în Moldova și izolat în nord-estul Munteniei va fi ger. Cerul va avea înnorări temporare și local vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie în vest, nord și centru și mixte în sudul teritoriului și la munte. Izolat vor fi depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea în sudul Banatului și pe litoral. Temperaturile maxime se vor încadra între -9 grade în nordul Moldovei și 7 grade în Dealurile de Vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -17 și 2 grade. Dimineața și noaptea pe alocuri va fi ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură.

În București 

Valorile de temperatură vor fi în scădere, astfel că temperatura maximă va fi de -2...-1 grad. Cerul va avea înnorări temporare și va ninge slab, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de -7...-6 grade. Mai ales dimineața vor fi condiții de ceață.

Vremea 17 ianuarie

În țară

Valorile termice vor fi apropiate de normele specifice datei în regiunile intracarpatice, însă în restul țării vor continua să scadă, iar noaptea în centrul, estul și izolat în restul teritoriului va fi ger. Cerul va fi variabil și doar izolat vor fi ninsori slabe în extremitatea de sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, local cu unele intensificări în sud-vestul și estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra în general între -9 și 6 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -16 și -1 grad.

În București

Cerul va avea înnorări temporare, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -10...-8 grade.

vremea bucuresti
prognoza meteo
racire
ger
meteo
anm

vremea bucuresti
prognoza meteo
racire
ger
meteo
anm
