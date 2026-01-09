Furtuna Goretti: Ninsoarea a paralizat Franța, Germania și Marea Britanie. ”Ninge puţin şi totul pare să se oprească în loc”

Mii de locuinţe au rămas fără energie electrică, numeroase aeronave au fost blocate la sol, iar unele servicii feroviare au fost întrerupte din cauza furtunii Goretti, care a adus vineri vânturi puternice şi ninsori abundente în nordul Europei, conform Reuters, citat de Agerpres.

Furtuna a lovit Marea Britanie, joi, înainte de a se îndrepta spre est, către Europa continentală. În Germania, acoperită de zăpadă, compania feroviară de stat a declarat că acesta este unul dintre cele mai severe evenimente meteorologice din ultimii ani.

Rafale de vânt de 150 km/h

În Franţa, circa 380.000 de gospodării au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia şi Bretania, deşi până la prânz aproximativ 60.000 au fost reconectate la reţeaua de electricitate. Circa 60.000 de locuinţe din Scoţia şi centrul Angliei s-au confruntat cu aceeaşi problemă.

În Ţările de Jos, zborurile au fost anulate în contextul în care era prognozată o revenire a ninsorilor abundente, după o zi de ”acalmie”.

Rafale de vânt cu viteze de peste 150 km/h au fost înregistrate în cursul nopţii în regiunea Manche din nord-vestul Franţei. Recordul de viteză a vântului, de 213 km/h, a fost înregistrat în Barfleur, iar operatorul feroviar SNCF a suspendat circulaţia trenurilor între Paris şi Normandia.

Două reactoare, oprite

Compania energetică franceză de stat EDF a declarat că furtuna Goretti a condus la oprirea a două reactoare de la centrala electrică Flamanville, după ce o linie de înaltă tensiune a fost întreruptă, în timp ce mai multe acoperişuri au fost smulse şi numeroşi copaci au fost dezrădăcinaţi. Preţurile la energie electrică au crescut în toată Europa de Vest.

În regiunea West Midlands din Anglia, unele servicii feroviare au fost suspendate, totul fiind acoperit de un strat gros de zăpadă, iar locuitorilor li s-a recomandat să rămână, pe cât posibil, acasă.

”Pur și simplu, nu suntem obișnuiți cu asta”

”După câţiva ani... ninge puţin şi totul pare să se oprească în loc”, a declarat un locuitor din Wolverhampton, David Goldstone, în vârstă de 86 de ani, citat de Reuters.

Pietonii se luptau cu cărucioarele de cumpărături şi cu mormanele de zăpadă. ”Pur şi simplu nu suntem obişnuiţi cu asta, nu-i aşa?”, a spus o altă localnică, Tracy Wilks, în vârstă de 53 de ani.

În nordul Germaniei, compania de stat Deutsche Bahn a suspendat, până la noi dispoziţii, serviciile feroviare pe distanţe lungi, invocând unul dintre cele mai severe evenimente meteorologice din ultimii ani. "Până acum, am reuşit să evităm situaţiile în care pasagerii rămân blocaţi pe calea ferată pentru perioade lungi de timp", a declarat un purtător de cuvânt în faţa reporterilor, în gara centrală din Berlin, adăugând că echipajele lucrează la curăţarea şinelor de tren.

Zeci de zboruri anulate pe fiecare aeroport

Pe aeroportul din Hamburg, cel mai aglomerat terminal aerian din nordul Germaniei, aproximativ 40 de zboruri au fost anulate, iar meciul de fotbal din Bundesliga dintre St Pauli Hamburg şi RB Leipzig, programat pentru sâmbătă, a fost amânat.

Producătorul german de automobile Volkswagen a suspendat activitatea la fabrica din Wolfsburg, vineri dimineaţă, în timp ce a doua fabrică, din Emden, a rămas închisă.

Compania aeriană olandeză KLM a declarat că a anulat 80 de zboruri către şi dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam, vineri. Schiphol anulase deja sute de zboruri la începutul acestei săptămâni din cauza vremii geroase.

În Ungaria, armata a fost chemată să intervină pentru a-i ajuta pe şoferii rămaşi blocaţi în zăpada abundentă.

Ţările din Balcanii de Vest s-au confruntat cu perturbări pe scară largă, încă de duminică. Joi, o persoană a fost găsită decedată în Albania în contextul inundaţiilor extinse care au afectat ţara.

În Turcia, o furtună a lăsat în urmă cinci morţi şi mai mulţi răniţi grav în ultimele 48 de ore, după cum au relatat vineri media turce citate de AFP. Au fost înregistrate, de asemenea, pagube materiale importante.