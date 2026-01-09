€ 5.0887
|
$ 4.3702
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0887
|
$ 4.3702
 
DCNews Stiri Furtuna Goretti: Ninsoarea a paralizat Franța, Germania și Marea Britanie. ”Ninge puţin şi totul pare să se oprească în loc”
Data publicării: 18:59 09 Ian 2026

Furtuna Goretti: Ninsoarea a paralizat Franța, Germania și Marea Britanie. ”Ninge puţin şi totul pare să se oprească în loc”
Autor: Alexandra Firescu

furtuna goretti Furtuna Goretti a făcut prăpăd în Europa

Furtuna Goretti a paralizat Europa: mii se locuințe sunt fără energie electrică și zeci de zboruri au fost anulate pe fiecare aeroport afectat.

 

Mii de locuinţe au rămas fără energie electrică, numeroase aeronave au fost blocate la sol, iar unele servicii feroviare au fost întrerupte din cauza furtunii Goretti, care a adus vineri vânturi puternice şi ninsori abundente în nordul Europei, conform Reuters, citat de Agerpres.

Furtuna a lovit Marea Britanie, joi, înainte de a se îndrepta spre est, către Europa continentală. În Germania, acoperită de zăpadă, compania feroviară de stat a declarat că acesta este unul dintre cele mai severe evenimente meteorologice din ultimii ani.

Rafale de vânt de 150 km/h

În Franţa, circa 380.000 de gospodării au rămas în beznă, în special în regiunile Normandia şi Bretania, deşi până la prânz aproximativ 60.000 au fost reconectate la reţeaua de electricitate. Circa 60.000 de locuinţe din Scoţia şi centrul Angliei s-au confruntat cu aceeaşi problemă.

În Ţările de Jos, zborurile au fost anulate în contextul în care era prognozată o revenire a ninsorilor abundente, după o zi de ”acalmie”.

Rafale de vânt cu viteze de peste 150 km/h au fost înregistrate în cursul nopţii în regiunea Manche din nord-vestul Franţei. Recordul de viteză a vântului, de 213 km/h, a fost înregistrat în Barfleur, iar operatorul feroviar SNCF a suspendat circulaţia trenurilor între Paris şi Normandia.

Două reactoare, oprite

Compania energetică franceză de stat EDF a declarat că furtuna Goretti a condus la oprirea a două reactoare de la centrala electrică Flamanville, după ce o linie de înaltă tensiune a fost întreruptă, în timp ce mai multe acoperişuri au fost smulse şi numeroşi copaci au fost dezrădăcinaţi. Preţurile la energie electrică au crescut în toată Europa de Vest.

În regiunea West Midlands din Anglia, unele servicii feroviare au fost suspendate, totul fiind acoperit de un strat gros de zăpadă, iar locuitorilor li s-a recomandat să rămână, pe cât posibil, acasă.

”Pur și simplu, nu suntem obișnuiți cu asta”

”După câţiva ani... ninge puţin şi totul pare să se oprească în loc”, a declarat un locuitor din Wolverhampton, David Goldstone, în vârstă de 86 de ani, citat de Reuters.

Pietonii se luptau cu cărucioarele de cumpărături şi cu mormanele de zăpadă. ”Pur şi simplu nu suntem obişnuiţi cu asta, nu-i aşa?”, a spus o altă localnică, Tracy Wilks, în vârstă de 53 de ani.

În nordul Germaniei, compania de stat Deutsche Bahn a suspendat, până la noi dispoziţii, serviciile feroviare pe distanţe lungi, invocând unul dintre cele mai severe evenimente meteorologice din ultimii ani. "Până acum, am reuşit să evităm situaţiile în care pasagerii rămân blocaţi pe calea ferată pentru perioade lungi de timp", a declarat un purtător de cuvânt în faţa reporterilor, în gara centrală din Berlin, adăugând că echipajele lucrează la curăţarea şinelor de tren.

Zeci de zboruri anulate pe fiecare aeroport

Pe aeroportul din Hamburg, cel mai aglomerat terminal aerian din nordul Germaniei, aproximativ 40 de zboruri au fost anulate, iar meciul de fotbal din Bundesliga dintre St Pauli Hamburg şi RB Leipzig, programat pentru sâmbătă, a fost amânat.

Producătorul german de automobile Volkswagen a suspendat activitatea la fabrica din Wolfsburg, vineri dimineaţă, în timp ce a doua fabrică, din Emden, a rămas închisă.

Compania aeriană olandeză KLM a declarat că a anulat 80 de zboruri către şi dinspre Aeroportul Schiphol din Amsterdam, vineri. Schiphol anulase deja sute de zboruri la începutul acestei săptămâni din cauza vremii geroase.

În Ungaria, armata a fost chemată să intervină pentru a-i ajuta pe şoferii rămaşi blocaţi în zăpada abundentă.

Ţările din Balcanii de Vest s-au confruntat cu perturbări pe scară largă, încă de duminică. Joi, o persoană a fost găsită decedată în Albania în contextul inundaţiilor extinse care au afectat ţara.

În Turcia, o furtună a lăsat în urmă cinci morţi şi mai mulţi răniţi grav în ultimele 48 de ore, după cum au relatat vineri media turce citate de AFP. Au fost înregistrate, de asemenea, pagube materiale importante.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

ninsoare
furtuna
europa
zapada
germania
franta
marea britanie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Acordul UE-Mercosur, votat peste capul ministrului Agriculturii: "N-am avut nicio discuţie în Coaliţie". Zamfir: E vorba de trădare!
Publicat acum 1 ora si 12 minute
”Energia eoliană are mult mai mulți morți”. Statisticile ignorate. Chisăliță: Nu poți să mergi mai departe
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Furtună politică la Paris după aprobarea Mercosur de UE: Opoziţia pregăteşte moţiuni de cenzură contra guvernului lui Macron şi Comisiei Europene
Publicat acum 1 ora si 18 minute
Franța a amânat summitul G7 ca să nu-l irite pe Trump de ziua lui. Lupte în cușcă pe peluza Casei Albe de ziua președintelui
Publicat acum 1 ora si 20 minute
Unul dintre proprietarii barului Le Constellation din Crans-Montana, care a luat foc de Anul Nou, arestat preventiv
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 07 Ian 2026
Ce e embolia grăsoasă, cauza morții lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, decedat la 25 de ani după o fractură
Publicat pe 08 Ian 2026
Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?
Publicat pe 07 Ian 2026
Explicație în cazul lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău. Cum poate ucide o fractură de femur
Publicat pe 08 Ian 2026
Ai mai mult de o casă? Românii care au muncit o viață pentru apartamentele lor, la un pas să rămână fără ele: Le dăm migranților și leneșilor
Publicat pe 07 Ian 2026
Tragedie fără margini în familia preotului din Vatra Dornei, după ce soția sa a făcut accident cu cei cinci copii în mașină
 
inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close