Vremea de 1 Decembrie în țară. Prognoza meteo specială pentru București

Prognoza meteo. Vremea de 1 Decembrie

Pentru luni, 1 Decembrie, Administrația Națională de Meteorologie anunță: ”Cerul va fi mai mult noros în nordul, centrul și estul țării și va avea înnorări temporare în rest. Va ploua slab pe parcursul zilei local în Transilvania și Moldova, iar în primele ore și în Oltenia și Muntenia. La munte vor fi precipitații sub formă de ploaie, iar la altitudini în general de peste 1500 m sub formă de lapoviță și ninsoare, însă acestea vor fi mai extinse în masivele estice. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Va fi ceață, dimineața pe suprafețe mici, cu precădere în regiunile intracarpatice, iar noaptea pe areale mai mari, în special în vest și sud. Temperaturile maxime se vor încadra între 4 și 14 grade, iar cele minime între - 3 și 6 grade”.

Vremea în București, de 1 Decembrie

În București, în 1 Decembrie, cerul va avea înnorări temporare, în primele ore din interval vor fi condiții ca trecător să plouă slab, iar noaptea se va forma ceață. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul a 9 grade, iar minima va fi de 1...3 grade.

Vremea 2 decembrie

Prognoza meteo în țară

În nord-estul țării cerul va fi noros pe aproape tot intervalul și trecător va ploua slab, iar în restul regiunilor vor fi înnorări temporare. În prima parte a zilei și noaptea, cu precădere în zonele joase din vest și sud va fi nebulozitate stratiformă și ceață, izolat asociată cu burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în a doua parte a intervalului în sud-vestul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 12 grade, iar cele minime între -3 și 8 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral.

Vremea în București

Vremea va fi în general închisă, iar cu precădere în prima parte a zilei și din nou noaptea va fi nebulozitate stratiformă și ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi 2...3 grade.

Prognoza meteo 3 decembrie

Vremea în țară

Regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele specifice datei. Cerul va avea perioade de variabilitate îndeosebi în nord-vest și centru și va avea înnorări în rest. Va ploua local în sud-vest și pe arii restrânse în rest, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului precum și pe crestele montane, în special în Carpații Meridionali. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 14 grade, iar cele minime între 0 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în zonele joase de relief va fi ceață.

Vremea 3 decembrie în București

Valorile termice vor fi mai mari decât cele specifice datei. Dimineața va fi nebulozitate joasă și vor fi condiții de ceață, apoi cerul se va mai degaja, însă noaptea se va înnora din nou și în ultimele ore din interval va crește probabilitatea de ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Prognoza meteo 4 decembrie

Vremea în țară

Valorile termice se vor menține mai mari decât cele normale la această dată. Cerul va fi variabil în regiunile intracarpatice și va avea înnorări în rest. Va ploua local în exteriorul arcului carpatic și izolat în rest, iar în zona montană înaltă vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în sudul Banatului și pe crestele montane, iar noaptea și în regiunile sudice și pe arii restrânse în rest. Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 16 grade, iar cele minime între 1 și 10 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, în zonele joase de relief va fi ceață.

Vremea în București

Valorile termice se vor menține mai mari decât cele normale la această dată. Cerul va avea înnorări și trecător vor fi condiții de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat, posibil cu ușoare intensificări noaptea. Temperatura maximă va fi de 11...13 grade, iar cea minimă de 7...8 grade.

Vremea din 5 până în 8 decembrie

Vremea în țară

Valorile termice, cu oscilații de la o zi și de la o regiune la alta, se vor situa preponderent peste cele specifice perioadei. Temporar va ploua în majoritatea regiunilor, iar în zona montană vor fi precipitații mixte.

Vremea în București

Valorile termice vor fi treptat în scădere, însă se vor situa peste cele specifice datei, îndeosebi în prima zi. Temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare în a doua parte a intervalului.

