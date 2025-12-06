€ 5.0919
|
$ 4.3707
|
DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Vremea Cum va fi vremea în Bucureşti duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Generală
Data publicării: 18:45 06 Dec 2025

Cum va fi vremea în Bucureşti duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Generală
Autor: Mihai Ciobanu

bucuresti (3) Bucuresti, vedere aeriana. Foto: Freepik.com
 

Informaţii despre vremea din Capitală în perioada 6-7 decembrie 2025.

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis prognoza pentru Capitală.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 08:00:

Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări ziua, cu viteze în general de 50...55 km/h, dar va slăbi în intensitate noaptea (25...30 km/h). Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Citiţi şi: Alegeri Primăria Capitalei 2025: Cum găsești secția la care ești arondat pentru a vota primarul general al Bucureștiului

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 07.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 20:00:

Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vremea in bucuresti
alegeri
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Adrian Zuckerman: Relaţiile România - SUA sunt mult mai bune decât sunt percepute. Semnalul dat de preşedintele Trump
Publicat acum 48 minute
Viktor Orban avertizează că alegerile din 2026 ar putea fi ultimele înaintea unui război iminent
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cum va fi vremea în Bucureşti duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Generală
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Concertul lui Smiley care trebuia să aibă loc sâmbătă seara la West Side Christmas Market, anulat
Publicat acum 2 ore si 11 minute
FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close