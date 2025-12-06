Cum va fi vremea în Bucureşti duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Generală

Administraţia Naţională de Meteorologie a transmis prognoza pentru Capitală.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 06.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 08:00:

Cerul va fi mai mult noros și trecător va ploua slab. Vântul va prezenta intensificări ziua, cu viteze în general de 50...55 km/h, dar va slăbi în intensitate noaptea (25...30 km/h). Temperatura maximă, apropiată de norma climatologică a datei, va fi de 6...7 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Citiţi şi: Alegeri Primăria Capitalei 2025: Cum găsești secția la care ești arondat pentru a vota primarul general al Bucureștiului

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 07.12.2025 Ora 08:00 - 07.12.2025 Ora 20:00:

Cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7...8 grade.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).