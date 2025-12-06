Titi Aur, şocat de o experienţă trăită pe drumul spre Capitală: E o nebunie. Haos pe trei benzi

Expertul în conducere defensivă, Titi Aur, trage un semnal de alarmă după o nouă experienţă trăită pe autostrăzile A7 şi A3: şoferi grăbiţi, flash-uri agresive, depăşiri periculoase și o lipsă totală de înţelegere a regulilor de trafic. „E o nebunie!”, avertizează specialistul, descriind situaţii în care câteva secunde de imprudenţă pot declanşa caramboluri în lanţ.

"Eu vin duminica de pe autostrada A7 şi intru pe A3, pe sensul spre Bucureşti. Când intri de pe A7 pe A3, până la Bucureşti e nebunie. Cel puţin ultima ‚aventură’ de genul acesta la care am participat, de când am intrat acolo pe banda unu se circula cu 90 km/h, chiar şi cu 80. Am trecut pe banda doi, au venit 4-5 maşini una după alta care au venit în spatele meu, mi-au dat flash-uri şi când m-am dat nu aveau unde să se ducă, pentru că banda doi era coloană continuă, la un moment dat chiar ne-am oprit pe loc.

Toţi cei care veneau din spate erau disperaţi pe motivul că eu nu făceam nimic greşit faţă de maşina din faţa mea decât că stăteam la distanţa de siguranţă. Atunci, cel din spatele meu automat mă presa, trecea prin dreapta şi se punea în faţa mea. (...) Agresivitate maximă

Când am intrat pe zona cu trei benzi, am mers pe banda unu relaxat – eram singurul. Pe banda doi şi banda trei era nebunie în continuare, pe banda unu am mers relaxat, cu 130, bineînţeles mergând mai repede decât cei de pe banda doi şi mai încet decât cei de pe banda trei care circulau cu viteze astronomice.

Suntem într-o lipsă totală de înţelegere a traficului. E o nebunie! De ce trebuie să vii pe banda doi, să dai blitzuri, venit în bara mea, iar când cedam bineînţeles că se oprea în faţa mea, un avea unde să se ducă şi stătea la 4-5 metri faţă de maşina din faţă la viteze de 120-130 km/h. Dacă se opreşte coloana începe carambolul", a povestit Titi Aur, la emisiunea "De Ce Conducem".

