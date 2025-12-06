€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Stiri Viktor Orban avertizează că alegerile din 2026 ar putea fi ultimele înaintea unui război iminent
Data publicării: 19:11 06 Dec 2025

Viktor Orban avertizează că alegerile din 2026 ar putea fi ultimele înaintea unui război iminent
Autor: Dana Mihai

viktor-orban-va-face-din-migratie-subiectul-principal-al-presedintiei-ungariei-la-ue--desi-budapesta-a-primit-amenzi-usturatoare-de-la-cjue-privind-protectia-migrantilor_43179900 Sursa Foto: Agerpres
 

Viktor Orban a făcut o declarație alarmantă, afirmând că alegerile parlamentare din 2026 vor fi „ultimele înaintea războiului care se apropie de noi”.

Alegerile parlamentare din Ungaria din 2026 vor fi ultimele alegeri înaintea războiului care se apropie de noi, a declarat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, în timpul unui miting desfăşurat la Kecskemet (centru), transmite MTI.

Tipul de guvern pe care îl vom avea în 2026 va însemna soarta noastră cu privire la război. Dacă vom avea un guvern pro-Bruxelles, el ne va duce în război, dar dacă vom avea un guvern interesat de aspectul naţional, atunci vom avea o şansă de a sta în afara războiului. Războiul din Ucraina nu este departe, nici geografic, nici politic, a spus Orban.

Critici la adresa UE: „Construiește o economie de război”

El a adăugat că liderii europeni au luat decizia ca Europa să meargă la război, Uniunea Europeană construind o economie de război, care nu este construită pentru două luni.

Potrivit lui Viktor Orban, Ungaria poate conta doar pe ea însăşi şi, dacă nu o poate face bine, ne-am putea găsi într-o situaţie în care toată lumea este inamicul nostru în loc să ne fie prieten. Este evident pentru noi că războiul poate fi doar un lucru rău, dar cei din Occident nu gândesc aşa, ei cred că din asta pot fi făcuţi bani şi banii predomină tot mai mult asupra poziţiei de putere în această privinţă, a spus şeful guvernului ungar.

Citește și: Ursula von der Leyen, mesaj pentru România de la Bruxelles: Valorile noastre sunt puse la încercare în România

Acesta şi-a exprimat speranţa că în următoarele săptămâni se va discuta din ce în ce mai deschis despre ceea ce se va întâmpla cu cele 220-230 de miliarde de euro reprezentând activele ruseşti îngheţate.

Deciziile privind războiul, „tot mai mult în mâinile economiei”

Orban a ţinut să remarce că, odată cu trecerea timpului, deciziile din ţările vest-europene referitoare la război au scăpat din mâinile politicienilor şi au ajuns parţial în mâinile actorilor economici.

Premierul ungar a calificat drept răutăcioasă decizia Uniunii Europene de a nu excepta Ungaria de la sancţiunile contra Rusiei referitoare la sectorul energetic, după ce preşedintele american Donald Trump acordase Budapestei o astfel de excepţie de la sancţiunile impuse de SUA la adresa Moscovei.

În opinia sa, Bruxelles-ul consideră că sancţiunile UE aplicate Rusiei sunt o decizie de politică comercială, ce nu presupune unanimitate între ţările membre. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viktor orban
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 5 minute
Adrian Zuckerman: Relaţiile România - SUA sunt mult mai bune decât sunt percepute. Semnalul dat de preşedintele Trump
Publicat acum 48 minute
Viktor Orban avertizează că alegerile din 2026 ar putea fi ultimele înaintea unui război iminent
Publicat acum 1 ora si 14 minute
Cum va fi vremea în Bucureşti duminică, în ziua alegerilor pentru Primăria Generală
Publicat acum 1 ora si 56 minute
Concertul lui Smiley care trebuia să aibă loc sâmbătă seara la West Side Christmas Market, anulat
Publicat acum 2 ore si 11 minute
FCSB - Dinamo, ora 20.30. LIVE TEXT "Derby de România"
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Dec 2025
Răsvan Popescu: Bilă albă pentru Iohannis. Și-a spălat păcatele
Publicat pe 04 Dec 2025
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 04 Dec 2025
Diana Buzoianu, premiată, în timp ce criza apei din Prahova și Dâmbovița se adâncește. Elena Cristian "a rămas mută" în direct la TV
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close