DCNews Stiri Radu Leca dărâmă un mit uriaș. De ce spune că oamenii nu se schimbă niciodată
Data actualizării: 22:30 06 Dec 2025 | Data publicării: 22:30 06 Dec 2025

EXCLUSIV Radu Leca dărâmă un mit uriaș. De ce spune că oamenii nu se schimbă niciodată
Autor: Dana Mihai

cuplu Probleme de cuplu. Foto: Freepik.com
 

Psihologul Radu Leca susține tranșant că oamenii nu se schimbă decât în situații extreme, iar ideea transformării personale în relații sau în viața de zi cu zi este, în opinia lui, doar o iluzie.

"Oamenii nu se schimbă. Nu vorbim despre schimbări. Sau poate exista o schimbare, dar în rău. În rău, da, oricând și fără probleme. Avem de-a face cu întregul univers care s-a format pe ideea de bază a schimbării reale, în coaching, în consiliere de dezvoltare personală, în psihologie, în psihoterapia pozitivă.

Schimbarea reală apare doar în situații extreme

Numai că, din punctul meu personal de vedere, toate acestea sunt nule. Ele nu există. Ca să fie clar, vă spun și să vă intre bine în cap: oamenii nu se schimbă. Oamenii nu sunt supuși schimbării decât în cazuri extreme, respectiv prăbușire și supraviețuire cu un avion de mici dimensiuni (căci la unul de mari dimensiuni te faci bucăți), intrarea în pușcărie și ieșirea din pușcărie, sau trecerea printr-o boală gravă, de tip oncologic. Atunci, da, putem vorbi despre schimbare.

Dar să ne imaginăm că ar putea exista o schimbare la finalul unei relații, între oameni care divorțează, și că ei nu intră la fel de „bolnavi” în următoarele relații? Stați liniștiți: intră la fel de bolnavi în următoarele relații, nu vă faceți griji. Când vorbim despre schimbări la nivel de familie, de spiritualitate sau de concepții, și acestea intră tot sub incidența noțiunii de extrem.

Citește și: Triunghiul iubirii: Trendul care a făcut furori pe TikTok. De ce a fost preluat de psihologi și ce funcționează cu adevărat / video

În rest, nu se pune problema schimbării, sub nicio formă, niciodată. Este doar o iluzie", a explicat Radu Leca, psiholog.

radu leca
