Meghan Markle a încercat să-și contacteze tatăl după ce acesta ar fi suferit o amputare

Meghan Markle, soţia prinţului Harry, duce de Sussex, a încercat să ia legătura cu tatăl său, Thomas Markle, după ce acestuia i-ar fi fost amputat un picior în Filipine, transmite Reuters care citează un purtător de cuvânt al actriţei americane.

Confirmarea purtătorului de cuvânt

"Pot confirma că a încercat să ia legătura cu tatăl ei", a declarat purtătorul de cuvânt.

Meghan, al cărei titlu regal este ducesa de Sussex, şi tatăl său au rupt legătura în timpul pregătirilor pentru nunta ei din 2018 cu prinţul Harry, fratele mai mic al moştenitorului tronului Regatului Unit, prinţul William.

De ce nu a participat Thomas Markle la nuntă

Cu câteva zile înainte de nuntă, Thomas Markle a declarat că nu va participa la eveniment din cauza stării sale precare de sănătate şi după ce a recunoscut că a pozat pentru paparazzi.

Presa britanică a relatat că Thomas Markle s-a mutat din Mexic în Filipine la începutul acestui an.

În noiembrie, s-a anunţat că Meghan Markle se pregăteşte să revină la cinema, cu un mic rol într-un film aflat în producţie la Los Angeles, în California. Ducesa de Sussex a jucat în serialul "Suits" timp de şapte sezoane, înainte de a se căsători cu prinţul Harry.