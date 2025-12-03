Prințul Harry, dispus să se întoarcă definitiv în Marea Britanie. Meghan, însă, are altă părere

Prințul Harry ar lua în calcul „serios” să se întoarcă în Marea Britanie, iar Meghan Markle și copiii lor „ar fi primiți cu brațele deschise”, potrivit unui expert regal, scrie The Mirror.

Harry, dispus să se întoarcă în Marea Britanie. Meghan ar vrea să rămână în SUA

Deși Harry ar fi dornic să se întoarcă în Anglia, Meghan Markle nu este la fel de încântată. Cuplul locuiește în California de cinci ani, dar prințul își dorește să se întoarcă în țara natală. Regele Charles și Prințul William intenționează și ei să îl aducă pe Harry înapoi în Marea Britanie.

Totuși, întoarcerea lui Harry în Marea Britanie nu este garantată - dar nici nu este exclusă, el păstrându-și opțiunile deschise, motiv pentru care discuția despre revenirea sa reapare constant, potrivit lui Carratt, o specialistă în relații publice și expertă în chestiuni regale. De asemenea, ea a subliniat că Meghan a avut o experiență dificilă în Marea Britanie și este puțin probabil să accepte o revenire permanentă, identitatea, sistemul de sprijin și oportunitățile sale de carieră fiind consolidate în Statele Unite, potrivit relatărilor Express US.

Au existat multe speculații despre posibila întoarcere a lui Harry în Marea Britanie, iar el nu a întreprins măsuri semnificative pentru a clarifica sau a contracara zvonurile, fapt observat și explicat de Carratt: „Există, cu siguranță, mult zgomot în jurul acestei idei, iar Harry nu a făcut prea mult pentru a-l reduce. Nu aș spune că își face bagajele chiar acum, dar cred că lasă ușa mai deschisă decât a făcut-o în ultimii ani”.

Prințul Harry, mesaj emoționant despre țara sa

Recent, Harry a publicat un eseu despre dragostea sa pentru Marea Britanie și a spus că „în prezent” locuiește în SUA, ceea ce i-a atras atenția specialistului în PR, care a explicat: „Harry știe cât de mult contează formularea sa.

Aceasta sună mai puțin ca un om stabilit complet în străinătate și mai mult ca cineva care lasă loc pentru o schimbare în viitor. El a spus întotdeauna că vrea ca ai săi copii să cunoască țara în care a crescut și să le înțeleagă moștenirea”, a mai spus experta.

În plus, ea consideră puțin probabil ca Meghan să se mute permanent în Marea Britanie, având în vedere experiența sa anterioară, dar este posibil ca cei doi să găsească un plan prin care ambii să petreacă mai mult timp în orașele lor natale.

În ceea ce îl privește pe Ian Pelham Turner, fost fotograf regal, el are o poziție mai fermă privind întoarcerea lui Harry acasă, considerând că ducele este serios. Pelham Turner, prieten al regretatei mame a lui Harry, Prințesa Diana, a declarat: „Harry este foarte serios în privința revenirii în Marea Britanie și cred că Meghan și copiii ar fi primiți cu căldură, petrecând toți o parte din an în Marea Britanie și o parte în America”, a spus el.

