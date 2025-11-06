€ 5.0845
Data publicării: 16:05 06 Noi 2025

Prințul Harry, mesaj "brutal" către Meghan Markle și dovadă de dor pentru William, într-un eseu despre Marea Britanie
Autor: Doinița Manic

harry-ranit-secrete_81260200 Prințul Harry. Foto: Agerpres
 

Prințul Harry i-a transmis un mesaj "brutal" lui Meghan Markle, ascuns într-un eseu despre Marea Britanie.

Prințul Harry a stârnit reacții după ce a scris un amplu eseu personal despre viața în Marea Britanie – deși trăiește la mii de kilometri depărtare, în Statele Unite. Declarația puternică a lui Harry, în care își exprimă mândria profundă pentru faptul că a luptat pentru țara sa natală, apare cu puțin timp înainte de Ziua Comemorării – un eveniment important în calendarul regal, când membrii de rang înalt ai Familiei Regale ies în public pentru a-i omagia pe cei căzuți la datorie, scrie Mirror.

"Scrisoarea de dragoste" a lui Harry către Regatul Unit vine, de asemenea, la doar câteva ore după ce acesta și-a anunțat propriul „turneu pseudo-regal” în Canada – care se suprapune stânjenitor cu cel mai mare eveniment regal de până acum al Prințului William, desfășurat în Brazilia.

Fostul soldat Harry a participat la două misiuni pe front în Afganistan și descrie privilegiul de a fi servit alături de bărbați și femei din toate colțurile Marii Britanii. El îi îndeamnă pe oameni să își amintească „nu doar de cei căzuți, ci și de cei vii” care poartă „greutatea războiului” și îi încurajează să bată la ușa veteranilor și „să li se alăture la o ceașcă de ceai... sau o halbă de bere”, pentru a le asculta poveștile și „a le reaminti că serviciul lor încă contează”, mai scrie sursa citată.

Ce a scris Prințul Harry în eseul său

În eseul său, intitulat „Legătura, Glumele, Curajul: Ce înseamnă să fii britanic – de Prințul Harry”, acesta vorbește și despre cum este, de fapt, viața în Marea Britanie, lăudând farmecul, particularitățile și trăsăturile țării sale natale.

El scrie: „Deși, în prezent, locuiesc în Statele Unite, Marea Britanie este – și va fi mereu – țara pe care am servit-o și pentru care am luptat cu mândrie. Glumele din cazarmă, clubul ofițerilor, pub-ul, tribunele – oricât de ridicol ar suna, acestea sunt lucrurile care ne fac britanici. Nu îmi cer scuze pentru asta. Le iubesc”.

Potrivit unui expert, discursul uimitor conține un mesaj ascuns pentru soția lui Harry, Meghan, și dezvăluie adevăratele sale dorințe. Analizând alegerile sale de cuvinte, specialistul în comunicare Judi James a declarat pentru The Mirror: „Harry, acum expatriat, scrie într-un stil impregnat de nostalgie profundă pentru țara pe care a părăsit-o. O face ca și alți expatriați care păstrează o imagine nerealistă, idealizată a țării natale – ca și cum ar fi fost conservată într-o altă epocă, care poate că nu mai reflectă realitatea modernă”.

Deși în mod normal se declară mereu devotat vieții sale din SUA, Harry pare acum un bărbat care tânjește încă după ceea ce numește „glumele din cazarmă, cluburile, pub-urile, tribunele”.

În ciuda acestei „nostalgii”, Judi observă că Harry pare jenat de declarația sa de dragoste față de Marea Britanie:
„Pare stânjenit de această ‘mărturisire’. Prin adăugarea expresiei ‘oricât de ridicol ar suna’, el pare să-și ceară scuze față de publicul american – poate chiar și față de propria familie – pentru această nostalgie și dorință de apartenență. Este o mărturisire care sună important”.

O dovadă de dor

„Majoritatea expatriaților tânjesc după pliculețe de ceai englezesc, dar Harry le transmite tuturor – inclusiv lui Meghan – că îi lipsește un anumit tip de umor comun, intens și complex, pe care probabil nu-l poate regăsi în Statele Unite”, a mai spus expertul.

Între timp, într-un gest care ar putea fi interpretat ca o ramură de măslin întinsă fratelui său înstrăinat, Prințul William, se pare că Harry a publicat eseul în această dimineață tocmai pentru a evita să umbrească discursul important al fratelui său mai mare, care va avea loc mâine la summitul COP30 din Brazilia.

Judi crede, de asemenea, că în eseul personal al lui Harry se simte chiar și o umbră de dor față de fratele său William. 

„Harry a fost un bărbat care a crescut și s-a format în spiritul glumelor și tachinărilor, mai ales alături de fratele său William. Interviurile din trecut arată că schimburile lor de replici erau neîncetate, iar accentul pe care Harry îl pune acum pe cuvântul banter (tachinare, glume între prieteni) sugerează – poate chiar subconștient – cât de mult îi lipsește fratele său mai mare”, a mai spus ea.

