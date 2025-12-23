Rusia și China își reafirmă sprijinul pentru Venezuela, în timp ce Trump intensifică presiunile asupra lui Maduro

Beijingul și Moscova transmit mesaje de susținere pentru Venezuela, după ce Statele Unite au început să intercepteze nave care transportă petrol venezuelean. Situația a generat deja efecte vizibile în porturile țării sud-americane, unde activitatea a încetinit semnificativ, potrivit informațiilor apărute în presa internațională.

În acest context, Donald Trump a reluat apelurile publice prin care îi cere lui Nicolas Maduro să renunțe la putere. Liderul de la Casa Albă a subliniat că SUA vor continua să rețină sau să valorifice petrolul confiscat în largul coastelor Venezuelei în ultimele săptămâni.

Întrebat direct dacă strategia Washingtonului vizează înlăturarea lui Maduro, Trump a răspuns tranșant: „Cred că ar fi inteligent pentru el să facă asta”. Declarația a fost completată de un avertisment: „dacă vrea să facă ceva, dacă joacă dur, va fi ultima dată când va mai putea juca dur”.

Impact în porturi și milioane de barili blocați

După ce administrația americană a anunțat săptămâna trecută o „blocadă” a tuturor petrolierelor sancționate care intră sau ies din Venezuela, fluxul de încărcare în porturile venezuelene a fost afectat. Conform Reuters, multe nave transportă acum țiței doar între porturi interne.

Tot mai multe petroliere încărcate rămân ancorate fără să plece, ceea ce a dus la blocarea a milioane de barili de petrol la bord. În același timp, cumpărătorii solicită reduceri mai mari de preț și renegocierea contractelor, invocând riscurile tot mai mari ale transportului în afara apelor venezuelene.

China invocă dreptul internațional

Ministerul chinez de Externe a reacționat ferm după ce SUA au interceptat, sâmbătă, un petrolier care se îndrepta spre China. Oficialii de la Beijing au calificat confiscarea navelor aparținând altor state drept o încălcare gravă a dreptului internațional.

Nava respectivă, despre care Casa Albă a afirmat că face parte din flota „din umbră” a Venezuelei și transporta petrol sancționat, nu figura, la acel moment, pe lista sancțiunilor americane. Totuși, Panama a intervenit în discuție, ministrul său de Externe precizând că superpetrolierul Centuries, aflat sub pavilion panamez, nu ar fi respectat regulile maritime, schimbându-și numele și oprindu-și transponderul în timpul transportului de petrol din Venezuela.

Purtătorul de cuvânt al diplomației chineze, Lin Jian, a subliniat că Venezuela are dreptul să își dezvolte relațiile externe și a reiterat opoziția Beijingului față de sancțiunile „unilaterale și ilegale”.

China rămâne principalul cumpărător de petrol venezuelean, care reprezintă aproximativ 4% din importurile sale totale de țiței.

Ecou și la Moscova

Luni, și Moscova a ieșit public cu o reacție. Miniștrii de Externe ai Rusiei și Venezuelei au criticat dur acțiunile Statelor Unite, care nu s-au limitat la blocada petrolierelor, ci au inclus și lovituri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri, precum și vizarea unui al treilea petrolier, duminică.

Ministerul rus de Externe a anunțat că Serghei Lavrov și omologul său venezuelean, Yván Gil, și-au exprimat „profunda îngrijorare față de escaladarea acțiunilor Washingtonului în Marea Caraibilor, care ar putea avea consecințe grave pentru regiune și ar putea amenința navigația internațională”.

În același comunicat se arată că „partea rusă și-a reafirmat sprijinul deplin și solidaritatea cu conducerea și poporul Venezuelei în contextul actual”.

Nave în derivă și tensiuni în creștere

Între timp, superpetrolierul gol Bella 1, pe care paza de coastă a SUA a încercat să îl intercepteze duminică, se afla luni în derivă la nord-est de Caraibe, potrivit unor imagini satelitare obținute de TankerTrackers.com. Un oficial american a confirmat pentru Reuters că nava nu a fost abordată.

Administrația Trump susține că Venezuela, sub conducerea lui Maduro, folosește veniturile din petrol pentru a finanța „terorismul narcotic, traficul de persoane, crimele și răpirile”. Din septembrie, forțele americane au lovit mai multe ambarcațiuni despre care afirmă, fără a prezenta dovezi publice, că ar fi fost implicate în traficul de droguri în Caraibe și estul Pacificului. În urma acestor operațiuni, peste 100 de persoane și-au pierdut viața, unele fiind pescari, potrivit familiilor și guvernelor lor.

De cealaltă parte, autoritățile de la Caracas susțin că Washingtonul urmărește o schimbare de regim și acuză SUA de „piraterie internațională”.

Luni, Nicolas Maduro a răspuns direct atacurilor venite de la Casa Albă. Într-un discurs televizat, liderul venezuelean a declarat că Trump ar fi „mai bine” să se ocupe de problemele interne ale Statelor Unite, în loc să lanseze amenințări la adresa Venezuelei.

Astfel, Rusia și China își reafirmă poziția de sprijin pentru Caracas, în timp ce confruntarea diplomatică dintre Trump și Maduro intră într-o nouă fază, cu mize economice și geopolitice tot mai ridicate, conform The Guardian.

