"Blocada totală" a lui Trump: SUA confiscă un al doilea petrolier lângă Venezuela. Caracas acuză o ”piraterie navală”

Venezuela denunţă acţiunea de sâmbătă a SUA ca fiind un "furt" şi un act de "piraterie navală", relatează AFP.

"Blocada totală" anunțată de Trump

La începutul acestei săptămâni, preşedintele american Donald Trump a anunţat o "blocadă totală" contra petrolierelor sancţionate ce călătoresc spre sau dinspre Venezuela. Președintele de la Casa Albă a spus, vineri, chiar că nu exclude un război cu această ţară sud-americană bogată în petrol, condusă de socialistul Nicolas Maduro, inamic al Statelor Unite ale Americii.

Vezi și - Trump susține că poate ordona lovituri în Venezuela fără acordul Congresului

Venezuela acuză că administrația Trump vrea să îl de-a jos de la putere pe președintele Venezuelei

Conform Caracasului, administraţia Trump utilizează acuzaţii fabricate de trafic de droguri pentru a dori să-l răstoarne pe liderul venezuelean şi să preia controlul asupra vastelor resurse de petrol ale ţării.

Secretarul american pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a transmis sâmbătă pe X că Garda de Coastă a SUA, cu sprijinul Pentagonului, a interceptat, pe 20 decembrie, "un petrolier care acostase ultima dată în Venezuela". Mesajul a fost însoţit de un clip de aproape opt minute cu imagini aeriene ce arătau un elicopter deasupra punţii unui petrolier pe mare şi un soldat debarcând.

Ce vor face în continuare Statele Unite

"Statele Unite vor continua să urmărească fluxul ilegal de petrol sancţionat, care este folosit pentru finanţarea narcoterorismului în regiune", a precizat Noem.

Departamentul pentru Securitate Internă a dezvăluit numele navei, Centuries, acuzând-o că "transportă petrol sub sancţiuni americane". Potrivit site-ului TankerTrackers, nava circulă sub pavilion panamez şi a încărcat 1,8 milioane de barili de ţiţei într-un port din Venezuela, în numele unei companii chineze.

Cu toate acestea, Centuries nu apare pe lista persoanelor sau entităţilor supuse sancţiunilor Trezoreriei SUA, examinată de AFP.

Ce conține nava cisternă

"Nava cisternă conţine petrol de la PDSVA (compania petrolieră de stat venezueleană) sub sancţiuni", a explicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, pe X.

Potrivit acesteia, nava navighează sub "pavilion fals şi face parte din flota din umbră a Venezuelei care trafichează petrol furat şi finanţează regimul narcoterorist al lui Maduro".

Venezuela denunţă şi respinge categoric furtul

"Venezuela denunţă şi respinge categoric furtul şi confiscarea unei alte nave private care transporta petrol venezuelean, precum şi dispariţia forţată a echipajului acesteia, acte comise de personal militar american", a denunţat Caracasul, într-un comunicat.

Primul petrolier confiscat pe 10 decembrie

Armata americană a confiscat primul petrolier în largul coastei Venezuelei pe data de 10 decembrie 2025. Preşedintele Maduro a numit actul ca fiind "piraterie navală".

"Aceste acte nu vor rămâne nepedepsite", a avertizat Caracasul sâmbătă, promiţând să "raporteze problema Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite".

Supus unui embargou american din anul 2019, petrolul venezuelean este vândut la preţuri sub cele ale pieţei, în principal către China.

Venezuela acuză că SUA vor să îl răstoarne de la putere pe președintele Maduro

Caracasul respinge orice implicare în traficul de droguri şi afirmă că Washingtonul încearcă să-l răstoarne pe preşedintele Maduro, cu scopul de a confisca rezervele de petrol ale ţării.

Pentru a justifica blocada, Donald Trump susţine că Venezuela foloseşte petrolul pentru a finanţa "narcoterorismul, traficul de persoane, crimele şi răpirile".

De asemenea, el a spus săptămâna aceasta că Venezuela a furat petrol şi terenuri aparţinând Statelor Unite, fără a oferi nicio dovadă pentru această acuzaţie, care pare a fi legată de naţionalizarea industriei petroliere venezuelene în anii 1970 şi de obligaţia impusă marilor companii petroliere străine ce operează în ţară de a lucra în cadrul unor societăţi mixte controlate de PDVSA.

Ample operațiunie ale SUA în Caraibe

Din această vară, Statele Unite ale Americii au desfăşurat o forţă militară masivă în Caraibe. Au bombardat nave provenite din Venezuela, în numele combaterii traficului de droguri - operaţiuni a căror legalitate a fost pusă sub semnul întrebării de experţi, ONG-uri şi oficiali ai Naţiunilor Unite.

Aceste operaţiuni au omorât cel puţin 104 persoane în Caraibe şi Pacific, fără ca Washingtonul să ofere nicio dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic. Timp de săptămâni întregi, preşedintele SUA Donald Trump a ameninţat cu o intervenţie terestră.

În marja summitului Mercosur de sâmbătă de la Foz do Iguacu, în Brazilia, preşedintele brazilian Lula a avertizat asupra unei "catastrofe umanitare" în situația unui conflict armat în Venezuela, în timp ce omologul său argentinian, Javier Milei, a salutat "presiunea" exercitată de Statele Unite.

Venezuela a afirmat sâmbătă că Iranul şi-ar fi oferit cooperarea

Venezuela a afirmat sâmbătă că Iranul şi-a oferit cooperarea "în toate domeniile" pentru a combate "pirateria şi terorismul internaţional" ale Statelor Unite. Cu toate acestea, Teheranul nu a precizat nicio măsură concretă în relatarea sa despre o convorbire între miniştrii de externe.

Iranul este unul dintre principalii aliaţi ai preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, scrie Agerpres.

Vezi și - Cel mai puternic stat din America Latină, avertisment pentru Trump: O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă