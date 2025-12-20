Cel mai puternic stat din America Latină, avertisment pentru Trump: O intervenţie armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă

Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a atenționat sâmbătă că o intervenție armată a SUA în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară, relatează AFP, Reuters și dpa. Totodată, el a îndemnat UE să dea dovadă de 'curaj' în ce privește semnarea acordului de liber schimb cu Mercosur.

'La patru decenii după războiul din Malvine, continentul sud-american este bântuit din nou de prezența militară a unei puteri străine', a declarat Lula la deschiderea summitului Mercosur, la Foz do Iguacu (sudul Braziliei).

"O intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară și un precedent periculos pentru lume"

'O intervenție armată în Venezuela ar fi o catastrofă umanitară pentru emisfera (sudică) și un precedent periculos pentru lume', a insistat el, după ce într-un interviu acordat NBC difuzat vineri președintele american Donald Trump nu a exclus posibilitatea unui război împotriva Venezuelei, pe al cărei lider, Nicolas Maduro, îl acuză că se află la conducerea unui cartel al drogurilor.

Președintele brazilian a declarat joi că este dispus să medieze o 'soluție pașnică' între Statele Unite și Venezuela pentru a 'evita un conflict armat în America Latină', menționând o posibilă conversație cu președintele american Donald Trump, relatează AFP.

Pe fondul escaladării tensiunilor dintre Washington și Caracas, Lula și-a exprimat profunda îngrijorare și a afirmat că este 'la dispoziția' ambelor guverne, adăugând că 'probabil' va discuta cu omologul său american 'înainte de Crăciun' pentru a evita un 'război fratricid'.

La sfârșitul lunii noiembrie, președintele brazilian și-a exprimat 'profunda îngrijorare' cu privire la prezența militară a SUA în Marea Caraibelor, în apropierea Venezuelei.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela

El a făcut aceste declarații după desfășurarea de către Statele Unite în zonă a celui mai mare portavion din lume, însoțit de o flotă de nave de război și avioane de vânătoare, pentru a conduce operațiuni antidrog. Washingtonul a desfășurat din vară o importantă prezență militară în Caraibe și a lansat o serie de atacuri vizând nave despre care se crede că sunt implicate în traficul de droguri în Caraibe și Pacific. Cel puțin 104 persoane au fost ucise în aceste atacuri de la începutul acestor operațiuni, fără ca guvernul SUA să furnizeze vreodată vreo dovadă că navele vizate au fost implicate efectiv în vreun trafic.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu exclude posibilitatea unui război cu Venezuela, în timp ce marina militară americană continuă să atace în apropierea acestei țări ambarcațiuni. 'Nu exclud, nu', a spus Trump într-un interviu telefonic publicat vineri de NBC News, după ce a fost întrebat despre posibilitatea unui război cu țara condusă de președintele Nicolas Maduro.

La rândul său, Maduro a denunțat o tentativă americană de a-l înlătura de la putere.

'Cred că nu există niciun motiv să avem un război acum', a declarat atunci Lula, înainte de a lansa avertismentul: 'Să nu repetăm greșeala care s-a produs în războiul dintre Rusia și Ucraina. Cu alte cuvinte, odată ce se trage un foc de armă, este dificil de prezis cum se va termina'.

Președintele brazilian a reamintit, de asemenea, că țara sa are o graniță comună cu Venezuela, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Giorgia Meloni a blocat dorința Ursulei von der Leyen de a semna acordul UE-Mercosur: Polonia, Italia și Franța se opun

