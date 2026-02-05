Legăturile lui Jeffrey Epstein cu Bruxelles-ul

Infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein ar fi menținut o rețea de contacte la Bruxelles pe parcursul unui deceniu, corespondând cu persoane influente și cu agenții de modeling despre femei, potrivit noilor documentelor făcute publice de către Departamentul de Justiție al SUA, scrie Politico.

Jeffrey Epstein ar fi planificat mai multe călătorii în capitala Belgiei, unde se află multe dintre cele mai importante birouri ale UE, și a avut contact cu persoane din oraș între anii 2010 și 2019. Niciuna dintre întâlnirile sale nu a fost dezvăluită public, dar e-mailurile prezintă o serie de posibile vizite ale sale și ale unor presupuși intermediari.

Epstein, despre care procurorii susțin că „a creat o vastă rețea de victime minore pe care le-a exploatat sexual”, a purtat a vorbit cu multe persoane despre femeile din Europa.

Jeffrey Epstein, numeroase discuții despre femei cu persoane și agenții din Bruxelles

Un lanț de e-mailuri din 2010 trimis lui Epstein include o descriere a unei femei identificate drept „Kelly C.”, furnizată de o „agenție de modele” cu sediul la Bruxelles, numită Casting Factory. Agenția i-a trimis acestuia măsurătorile corporale ale lui Kelly, împreună cu mențiunea că femeia avea un „temperament foarte bun”. Politico notează că nu a reușit să contacteze Casting Factory pentru că nu mai are un site web funcțional, iar o vizită la adresa asociată acesteia în schimbul de mesaje, în centrul orașului Bruxelles, lângă Avenue Louise, a dezvăluit o clădire care acum pare goală.

În schimbul de replici este inclus și un reprezentant identificat ca fiind de la MC2 Model Management - o agenție co-fondată de Jean-Luc Brunel, asociat de lungă durată al lui Epstein. Brunel a fost găsit spânzurat în celula sa din închisoarea din Paris în 2022, unde era deținut sub suspiciunea de violare a minorilor și trafic de copii în scop sexual, amintește sursa citată. Și MC2 este acum desființată.

Tot în 2010, Epstein a primit un mesaj de o persoană care îl informa că expeditorul „se pregătește pentru zborul de dimineață” și „îți voi trimite noul meu număr de la Bruxelles!”.

Un alt mesaj către Epstein spune pur și simplu „mi-e dor de tine))))) bisous din Bruxelles”. Bisous înseamnă sărutări în limba franceză. Într-un alt schimb de replici, un expeditor necunoscut i-a raportat lui Epstein că avuseseră un apel video cu o femeie care părea „destul de drăguță”, chiar dacă „nu i-au putut vedea fața foarte bine”. Femeia, despre care se spunea că „aștepta viza”, a fost descrisă ca fiind anterior „agent de rezervări pentru o agenție de modeling”.

Expeditorul a cerut apoi să zboare spre capitala Belgiei. Epstein a răspuns: „Da, pentru o călătorie la Bruxelles”.

Un an mai târziu, în 2011, Epstein a primit un e-mail de la asistentul său, prin care îl anunța că „Jean Luc l-a sunat să te salute și să te anunțe că pleacă în seara asta spre Bruxelles”. În e-mail nu au fost furnizate alte detalii de identificare ale apelantului.

O presupusă vizită a lui Epstein la Bruxelles a fost programată pentru doar câteva ore. Conform unei note de rezervare trimise de un asistent lui Epstein, în ianuarie 2019, acesta intenționa să călătorească cu trenul de la Paris alături de însoțitori francezi și ucraineni anonimi, ajungând la Gara Midi din Bruxelles în jurul orei 17:00 și plecând din nou puțin după ora 20:00. Scopul călătoriei este neclar.

Întâlniri cu persoane de rang înalt, tot la Bruxelles

La Bruxelles, Epstein ar fi avut și întâlniri cu mai multe persoane de rang înalt din diferite țări. În 2019, când ministrul de Externe al Slovaciei de atunci, Miroslav Lajčák, a dorit să se întâlnească cu Epstein, acesta a spus că rezervase o masă la La Brasserie des Étangs Mellaerts, un restaurant de lux din suburbia verzi Woluwe-Saint-Pierre din Bruxelles.

Reamintim în acest context că Lajčák a demisionat zilele trecute din ultima sa funcție de consilier pe probleme de securitate națională al prim-ministrului slovac, după ce documentele au arătat că a menținut relații strânse cu Epstein după condamnarea acestuia în 2008. Lajčák a susținut că nu a făcut nimic greșit și se simte „prost” pentru că a menținut contactul.

„Restaurantul meu preferat a fost L’Idiot Du Village”, a declarat Peter Mandelson, fost ministru al guvernului britanic și comisar european între 2004 și 2008 - și un contact obișnuit al lui Epstein - unei persoane de contact redactate care i-a cerut sugestii de restaurante bune după ce Epstein a spus că Mandelson cunoștea bine orașul.

Și Mandelson se va retrage din funcția publică pe care o deține. Poliția britanică și Comisia Europeană investighează dacă acesta a încălcat legea atunci când l-a anunțat în avans pe Epstein, în 2010, despre un plan de salvare planificat în valoare de 500 de miliarde de euro în timpul crizei datoriilor grecești.

Epstein, preocupat de politica UE

Epstein - care avea o avere personală de 440 de milioane de dolari la momentul morții sale și interese comerciale pe piețele financiare - a comentat în repetate rânduri politica UE în e-mailuri.

În 2018, Epstein a schimbat e-mailuri cu Steve Bannon, un fost consilier de rang înalt al președintelui american Donald Trump, care părăsise Casa Albă cu un an înainte, despre planurile Comisiei de a revizui cadrele de reglementare pentru criptomonede, menite să prevină utilizarea lor în activități ilegale.

„Trebuie să oprim acest lucru brusc”, a scris Bannon, iar Epstein a răspuns: „Reglementările UE, liniile de luptă sunt trasate... sună-mă când italienii tăi vor termina cu tine”. Nu este clar la ce italieni se referea.

Și Prințul Laurent al Belgiei s-a întâlnit cu Epstein

Un alt document prezintă un cont aparținând unui cercetător în domeniul securității cibernetice care îl invită pe Epstein să contribuie la o discuție politică.

„Jeffrey, săptămâna viitoare voi ține un discurs de 15 minute la Parlamentul UE pe tema reglementării software-ului de intruziune/supraveghere”, se arată în e-mail. Acesta a fost trimis în 2015, în timp ce UE a finalizat lucrările pregătitoare privind regulile de referință privind protecția datelor, adoptate în anul următor. „Am atașat notițele mele pentru discuție; dacă ai timp să le parcurgi și să ai feedback, ar fi minunat”, îi mai scrisese acesta.

Luni, prințul Laurent al Belgiei - fratele regelui țării - a emis o declarație prin care confirmă că s-a întâlnit cu Epstein de două ori, după ce numele său a fost inclus în agenda de adrese a magnatului, acum publicată. Laurent susține că nu a făcut nimic neplăcut și a insistat că a vorbit pentru a pune capăt „zvonurilor” despre implicarea sa.





