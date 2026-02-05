€ 5.0945
DCNews Stiri Robert Negoiță, reacție după perchezițiile DNA
Data actualizării: 12:32 05 Feb 2026 | Data publicării: 12:14 05 Feb 2026

Robert Negoiță, reacție după perchezițiile DNA
Autor: Elena Aurel

robert-negoita_01490500 Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Foto: Agerpres

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a făcut declarații după ce DNA a făcut percheziții la Primăria Sectorului 3.

Procurorii anticorupție au efectuat, joi, percheziții la sediul Primăriei Sectorului 3 într-un dosar de abuz în serviciu.

Aceștia îl suspectează pe primarul Robert Negoiță că ar fi construit un drum în beneficiul fratelui său, Ionuț Negoiță, dezvoltator imobiliar.

Robert Negoiță, prima reacție

Primarul a zis că nu a făcut favoruri nimănui, dar a fost nevoit să construiască acele drumuri, argumentând că documentațiile de urbanism sunt blocate la Primăria Generală a Capitalei.

„Am avut multe astfel de situații, pentru că am avut nevoie de drumuri. Nu am reușit să facem exproprieri, este foarte mult trafic pe străduțe, acolo unde am găsit soluții, am făcut drumuri. Varianta legală este să facem exproprieri și apoi să construim. Din cauză că avem documentațiile de urbanism blocate la Primăria Generală, noi nu ne putem face treaba legal. Cetățenii ne solicită lucrurile astea. Nu am făcut favoruri”, a spus Robert Negoiță. 

