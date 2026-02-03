€ 5.0950
Data publicării: 22:42 03 Feb 2026

Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. ”Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel”
Autor: Irina Constantin

Lumanare Foto ilustrativ Pexels - Lumânare

Un medic de doar 30 de ani a ales să-și pună capăt zilelor. A fost găsit într-o scenă descrisă ca ”macabră”, de către colegii săi, în clinica unde era kinetoterapeut.

Alin Neacșu avea 30 de ani. Avea pentru că de luni, 2 februarie 2026, nu mai este. A fost kinetoterapeut într-o clinică privată din Pitești. A fost soț și tatăl unui băiețel. Avea totul, ar spune privitorii. Pentru Alin Neacșu, totul văzut de alții nu a fost destul. S-a spânzurat, iar colegii medicului sunt cei care au făcut descoperirea șocantă. 

În 2018, clinica la care activa avea numai cuvinte de laudă despre el: 

Nimic nu-i anunța ultimul gest

”Poliţiştii au fost sesizaţi prin Serviciul Naţional Unic Apeluri de Urgenţă 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unei unităţi medicale private din Piteşti. Pentru primele verificări, la faţa locului au intervenit poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Piteşti, urmând ca cercetările să fie efectuate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti” a transmis IPJ Argeş.

Petre Alin Neacșu se pare că era un kinetoterapeut cunoscut în comunitatea medicală din Argeș. Luni, el a mers, la program, la spital. La un moment dat, colegii săi și-au dat seama că lipsește de mai mult timp și au mers să verifice. Deși au intervenit de cum au făcut descoperirea, nu au mai putut face nimic pentru a-l readuce la viață.

”Nu l-a ajutat nici faptul că avea un băiețel. Nici soția - tot medic”

”Încă un om puternic a cedat.  Un medic. La doar 30 de ani. Găsit de către colegi într-o scenă macabră. Nu vreau să o descriu. Nu l-a ajutat nici faptul că avea un băiețel. Nici soția - tot medic. Cunoscuții spun că păreau o familie fericită. Fotografiile confirmă asta. Nu l-a ajutat nici forma sportivă. Era certificat ca instructor sportiv. Practic, un om care, în ochii celorlalți, ”avea totul sub control”. Un bun exemplu” scrie, pe Facebook, prof. Lehaci Florentin, coach transformațional. 

El continuă: ”Știrea ar putea fi consumată rapid. Oftăm un pic și apoi un scroll mai departe. Dar dacă ne oprim puțin, apare o întrebare incomodă: câți dintre cei pe care îi considerăm „puternici” sunt, de fapt, cei mai singuri în lupta lor? Medicina, educația, performanța – toate aceste lumi au ceva în comun: o cultură a rezistenței tăcute.

Adevărata tragedie

Poate că problema nu este stresul. Ci stresul care nu are voie să fie spus. Stresul ascuns, cel cu care ai învățat să trăiești. Când ani la rând emoțiile sunt înghițite, iar oboseala e numită „normalitate”, mintea începe să devină o peșteră. Iar omul ajunge prizonierul propriilor gânduri” subliniind că persoanele care suferă nu mai știu să ceară ajutor, ei fiind obișnuiți să fie utili, nu vulnerabili.

Și aici apare tragedia reală: nu doar moartea unui om, ci faptul că a ajuns să creadă că nu mai există ieșire” continuă prof. Lehaci Florentin, care mai precizează că sunt oameni care funcționează impecabil până când nu mai pot, pentru că ”cei mai obosiți oameni sunt cei care au învățat să pară puternici. 

”Conștientizarea nu salvează tot. Dar lipsa ei ucide lent” conchide acesta. 

medic
sinucidere
Medic, de 30 de ani, găsit mort în clinică. "Încă un om puternic a cedat. Nu l-a ajutat că avea un băiețel"
