Crimă șocantă în București. Un fiu și-a înjunghiat tatăl de peste 200 de ori

O crimă de o cruzime extremă s-a petrecut în București. Un bărbat în vârstă de 69 de ani din Sectorul 3 al Capitalei a fost ucis cu sânge rece chiar de către fiul său. Acesta și-a înjunghiat tatăl de peste 200 de ori, cu un cuțit.

Totul s-ar fi petrecut în data de 28 ianuarie, în jurul orei 20:00. Oamenii legii au fost alertați de către concubina bărbatului ucis cu privire la cele întâmplate. Ea a sunat la 112 și le-a spus polițiștilor că nu poate lua legătura cu bărbatul de 69 de ani, deși era la ușă și auzea de pe hol cum sună telefonul acestuia.

Polițiștii au intervenit de urgență la adresa indicată, iar pentru a putea intra în locuință au cerut ajutorul unui echipaj de descarcerare. În casă au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului în vârstă de 69 de ani.

Criminalul, prins a doua zi

În acest caz a fost dechis un dosar penal pentru omor, iar pe data de 29 ianuarie procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București l-au acuzat pe fiul victimei, un bărbat în vârstă de 38 de ani, de omor calificat. Individul a fost prins în aceași zi pe o stradă din Capitală și arestat, scrie Wowbiz.ro.

Necropsia a scos la iveală detalii absolut șocante despre această crimă. Victima fusese înjunghiată de peste 200 de ori, la torace, abdomen, cap și membre. Criminalul a fost ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile. Deocamdată nu se cunoaște motivul comiterii crimei.