Și PNL intră-n ședință la Vila Lac. Miza votului cerut de Ilie Bolojan, scenariul lui Bogdan Chirieac

Criza din PNL atinge un punct critic, iar liderul și totodată premierul Ilie Bolojan se pregătește să solicite mâine un vot de încredere într-o ședință programată la Vila Lac, în jurul orei 18:00. Poziția sa, atât în fruntea partidului, cât și în Guvern, a fost recent pusă sub semnul întrebării, în contextul unor controverse publice majore privind creșterea taxelor și impozitelor, disponibilizările din sectorul public și adoptarea unor măsuri economice controversate.

Tensiunile s-au amplificat după apariția scandalului legat de avocata Adriana Georgescu de la PNL, acuzată că ar fi primit mită pentru “optimizări de dosare” în instanță, susținând că poate aranja lucrurile pentru că 'îl știe pe Bolojan'. Surse apropiate liderului partidului, citate de RomâniaTV, indică faptul că acesta este dispus să renunțe la președinția PNL, dar rămâne ferm pe poziția de premier, mizând pe sprijinul colegilor săi în fața votului de încredere. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la postul de televiziune citat.

"La noi, la USR, toată lumea îl vrea președinte la PNL la Bolojan”

"Președintele Nicușor Dan a spus că președintele PNL trebuie să fie premier. Eu nu cred că acțiunea de mâine e un pericol pentru Ilie Bolojan. Deși lucrurile stau exact cum știm, că cea mai mare parte dintre liberali nu-l mai vor la conducere pe Ilie Bolojan nici președinte, nici premier, totuși problema esențială care se pune nu e cine nu-l mai vrea, ci cine îl mai vrea pe Bolojan. La noi, la USR, totul e altfel. Toată lumea îl vrea președinte la PNL pe Ilie Bolojan. Noi deja îl avem ca președinte la USR. Îl vrem și președinte, și premier dacă s-ar putea, că e al nostru. Vrem să fuzionăm cu PNL, dar liberalii sunt mai timizi și încă nu-s convinși să fie useriști 100%. Noi suntem viitorul. Viitorul întunecat.

"E ca o nouă legitimare a sa ca lider, atât în plan intern, cât și în plan extern"

Dincolo de acest aspect, nu cred că e o problemă pentru Ilie Bolojan să-și obțină mandatul mâine, pentru că tacit are susținerea președintelui Nicușor Dan. Dacă domnul Dan nu l-ar mai vrea în mod real pe Bolojan președinte la PNL și premier, atunci lucrul acesta s-ar vedea. În ciuda unei opoziții puternice în PNL, Bolojan va obține în continuare votul de încredere pe care și-l dorește. Altfel, nici nu provoca așa ceva. E ca o nouă legitimare a sa ca lider, atât în plan intern, cât și în plan extern. Rezultatele lui Bolojan au fost notate cu un marker foarte ridicat la Bruxelles, să știți. Noi nu le simțim atât de bine pe cât arată pe hârtie. Dacă nu iei măsuri să stimulezi mașinăria economică, n-ai ce bani să împarți. Împărțim banii pe care nu-i avem? Dar, mă rog, premierul va continua în acest ritm.

"Băncile nu te împrumută, statul nu te ajută, cine să-ți dea? Măsurile sunt devastatoare"

Este necesară o descătușare a inițiativei private, un ajutor pentru firmele românești și străine care lucrează în România. Ilie Bolojan, din păcate, a îngrădit fără precedent activitatea economică din această țară. Dincolo de impozite și taxe, vorbesc de măsurile acelea aberante care spun că, dacă n-ai datorii la stat, răspunzi cu averea proprie. Există societatea cu răspundere limitată, dar tu o scoți din papuci atunci și devine un concept juridic fără relevanță. Faptul că asociații nu-și mai pot împrumuta propriile SRL-uri atunci când e nevoie e altă mare problemă. Băncile nu te împrumută, statul nu te ajută, cine să-ți dea? Măsurile sunt devastatoare! Vorbiți cu antreprenorii și o să vedeți.

Să vă mai dăm un secret acum: trimestrul 3 a fost -0,2 creștere economică, iar trimestrul 4 va fi cu -0,3. Oficial, când ai două trimestre cu valoare negativă, înseamnă recesiune! Asta a făcut Ilie Bolojan! Aberant", a spus Bogdan Chirieac.

