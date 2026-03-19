Nicușor Dan, prima reacție după ce Iranul a amenințat direct România

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit pentru prima dată despre amenințarea Iranului la adresa României, într-o declarație susținută la Bruxelles, alături de Mark Rutte, în cadrul unei conferințe dedicate securității regionale și evoluțiilor tensionate din Orientul Mijlociu.

"Ne uităm la ce a spus ministerul de externe iranian cu privire la România, nu au amenițat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice. Deci nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură", a spus Nicușor Dan.

Declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a mai precizat Baghaei.