DCNews Stiri Nicușor Dan, prima reacție după ce Iranul a amenințat direct România
Data publicării: 10:57 19 Mar 2026

Nicușor Dan, prima reacție după ce Iranul a amenințat direct România
Autor: Dana Mihai

Nicușor Dan a avut prima reacție la amenințarea Iranului.

Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit pentru prima dată despre amenințarea Iranului la adresa României, într-o declarație susținută la Bruxelles, alături de Mark Rutte, în cadrul unei conferințe dedicate securității regionale și evoluțiilor tensionate din Orientul Mijlociu.

Citește și: Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA

"Ne uităm la ce a spus ministerul de externe iranian cu privire la România, nu au amenițat România, ei au vorbit de consecințe politice și juridice. Deci nu suntem în altă situație decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu Statele Unite și prin prezența suplimentară de trupe americane este mai sigură", a spus Nicușor Dan.

Declarația purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a mai precizat Baghaei.

Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
"Muzeele prin ochii copiilor", ediția a V-a, la Galați
Publicat acum 20 minute
„Roșu direct (scene de la marginea fotbalului)”, la Teatrul Masca
Publicat acum 22 minute
Libanul ia o decizie istorică împotriva Iranului și teroriștilor Hezbollah
Publicat acum 24 minute
Sectorul 4 introduce un program permanent de curățenie stradală
Publicat acum 33 minute
49 de animale, mistuite de flăcări într-un adăpost din Dâmbovița: Apel la responsabilitate și controale reale
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 37 minute
Ce urmează după căderea Guvernului Bolojan: 5 variante pentru Palatul Victoria
Publicat acum 14 ore si 30 minute
Marii câștigători ai încrâncenării PSD - PNL pe buget
Publicat acum 6 ore si 7 minute
Buget 2026: S-a tranșat problema din coaliție. Ilie Bolojan a fost de acord cu pachetul social al PSD. Banii, luați de la magistrați
Publicat acum 6 ore si 57 minute
Horoscop 19 martie 2026. Lună Nouă în Pești. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 6 minute
Culisele adoptării bugetului pe 2026. Victor Ponta spune ce se va întâmpla, de fapt
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
