Iranul amenință direct România, după decizia Parlamentului privind utilizarea bazelor militare de pe teritoriul țării de către SUA

Iranul a avertizat România luni că va răspunde politic și juridic dacă țara va permite Statelor Unite să utilizeze baze de pe teritoriul său pentru operațiuni împotriva Republicii Islamice, scrie Iran International.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat că Teheranul îndeamnă țările să nu se implice în război.

„Dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară împotriva Iranului”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă săptămânală.

El a spus că o astfel de mișcare ar fi inacceptabilă în conformitate cu dreptul internațional și ar atrage responsabilitatea internațională pentru România.

„În ceea ce privește unele țări din Europa de Est, în mod special România, pe care ați menționat-o, da, am auzit că există interviuri și declarații pe acest subiect. Fără îndoială, o asemenea acțiune ar însemna participarea la agresiunea militară împotriva Iranului. Această acțiune este complet inacceptabilă din punct de vedere al dreptului internațional și ar atrage responsabilitatea internațională a statului român dacă ar fi pusă în practică.

De asemenea, din punct de vedere politic, ar reprezenta o pată neagră în istoria relațiilor dintre Iran și această țară, deoarece poporul iranian și poporul român au fost mereu într-o relație de prietenie. Nu există niciun motiv sau pretext pentru ca o altă țară să se implice în această agresiune militară, iar din punctul nostru de vedere acest lucru este categoric inacceptabil", a mai precizat Baghaei.

Parlamentul României a decis, după propunerea președintelui Nicușor Dan și a CSAT, să permită Statelor Unite folosirea bazei Mihail Kogălniceanu pentru activități legate de operațiunea militară din Iran.