Orice tip de cafea, chiar și cea decofeinizată, poate îmbunătăți starea de spirit și sănătatea creierului - Studiu

Cafeaua nu doar îți că influențează nivelul de energie dimineața; ea influențează și componența microbiotei intestinale, care, la rândul ei, ar putea influența starea de spirit și nivelul de stres.

Asta a descoperit un nou studiu realizat de APC Microbiome Ireland, un centru de cercetare cu sediul la University College Cork, în Irlanda.

„Cafeaua este mai mult decât cafeină. Este un factor alimentar complex care interacționează cu microbii intestinali, cu metabolismul nostru și chiar cu bunăstarea noastră emoțională”, a declarat autorul studiului, John Cryan, doctor în filosofie, investigator principal la APC Microbiome Ireland, într-un comunicat de presă, scrie Medical News Today.

Axa intestin-creier, influențată de cafea

Termenul de microbiotă intestinală se referă la toate microorganismele diferite, cum ar fi bacteriile, care trăiesc în interiorul tractului digestiv. Acestea sunt o parte vitală a microbiomului intestinal, care se referă nu numai la microbi, ci și la mediul în care trăiesc. Cercetările au stabilit deja că există o relație bidirecțională între intestin și creier, cunoscută sub numele de axa intestin-creier. Aceasta înseamnă că schimbările din creier pot duce la schimbări în intestin și invers. Microbiota intestinală joacă un rol cheie în această relație.

„Interesul public pentru sănătatea intestinală a crescut enorm. Relația dintre sănătatea digestivă și cea mintală este, de asemenea, din ce în ce mai bine înțeleasă, dar mecanismele din spatele efectelor cafelei asupra acestei axe intestin-creier au rămas neclare”, a spus Cryan.

Și alte studii au sugerat că microbii intestinali reacționează la cafea, asociind diferite niveluri de consum de cafea cu anumite rezultate asupra sănătății. Acestea includ riscuri reduse ale unor boli cronice, rate mai mici de mortalitate din orice cauză și un risc mai mic de depresiei.

Potrivit studiului, cafeaua reduce nivelurile de stres, depresie și impulsivitate

Cercetătorii au descoperit că, atunci când participanții au reînceput să consume cafea după perioada de abstinență de 14 zile, atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu îmbunătățiri ale stării de spirit.

Chestionarele participanților au relevat niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate după revenirea la oricare dintre tipurile de cafea.

În plus, cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății și îmbunătățirea vigilenței, atenției și tensiunii arteriale. În schimb, cafeaua decofeinizată a fost asociată cu îmbunătățiri ale învățării, memoriei, activității fizice și somnului.