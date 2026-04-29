€ 5.1004
|
$ 4.3595
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.1004
|
$ 4.3595
 
DCNews Stiri Orice tip de cafea, chiar și cea decofeinizată, poate îmbunătăți starea de spirit și sănătatea creierului - Studiu
Data actualizării: 23:43 29 Apr 2026 | Data publicării: 23:42 29 Apr 2026

Orice tip de cafea, chiar și cea decofeinizată, poate îmbunătăți starea de spirit și sănătatea creierului - Studiu
Autor: Doinița Manic

imagine cu o ceasca de cafea Potrivit studiului, cafeaua reduce nivelurile de stres, depresie și impulsivitate. Foto: Pexels

Potrivit unui nou studiu, orice tip de cafea, chiar și cea decofeinizată, poate îmbunătăți starea de spirit și sănătatea creierului.

Cafeaua nu doar îți că influențează nivelul de energie dimineața; ea influențează și componența microbiotei intestinale, care, la rândul ei, ar putea influența starea de spirit și nivelul de stres.

Asta a descoperit un nou studiu realizat de APC Microbiome Ireland, un centru de cercetare cu sediul la University College Cork, în Irlanda.

„Cafeaua este mai mult decât cafeină. Este un factor alimentar complex care interacționează cu microbii intestinali, cu metabolismul nostru și chiar cu bunăstarea noastră emoțională”, a declarat autorul studiului, John Cryan, doctor în filosofie, investigator principal la APC Microbiome Ireland, într-un comunicat de presă, scrie Medical News Today.

Axa intestin-creier, influențată de cafea

Termenul de microbiotă intestinală se referă la toate microorganismele diferite, cum ar fi bacteriile, care trăiesc în interiorul tractului digestiv. Acestea sunt o parte vitală a microbiomului intestinal, care se referă nu numai la microbi, ci și la mediul în care trăiesc. Cercetările au stabilit deja că există o relație bidirecțională între intestin și creier, cunoscută sub numele de axa intestin-creier. Aceasta înseamnă că schimbările din creier pot duce la schimbări în intestin și invers. Microbiota intestinală joacă un rol cheie în această relație.

„Interesul public pentru sănătatea intestinală a crescut enorm. Relația dintre sănătatea digestivă și cea mintală este, de asemenea, din ce în ce mai bine înțeleasă, dar mecanismele din spatele efectelor cafelei asupra acestei axe intestin-creier au rămas neclare”, a spus Cryan. 

VEZI ȘI: Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!

Și alte studii au sugerat că microbii intestinali reacționează la cafea, asociind diferite niveluri de consum de cafea cu anumite rezultate asupra sănătății. Acestea includ riscuri reduse ale unor boli cronice, rate mai mici de mortalitate din orice cauză și un risc mai mic de depresiei.

Potrivit studiului, cafeaua reduce nivelurile de stres, depresie și impulsivitate

Cercetătorii au descoperit că, atunci când participanții au reînceput să consume cafea după perioada de abstinență de 14 zile, atât cafeaua cu cofeină, cât și cea decofeinizată au fost asociate cu îmbunătățiri ale stării de spirit.

Chestionarele participanților au relevat niveluri mai scăzute de stres, depresie și impulsivitate după revenirea la oricare dintre tipurile de cafea.

În plus, cafeaua cu cofeină a fost asociată cu reducerea anxietății și îmbunătățirea vigilenței, atenției și tensiunii arteriale. În schimb, cafeaua decofeinizată a fost asociată cu îmbunătățiri ale învățării, memoriei, activității fizice și somnului.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 53 minute
Virgil Guran susține că PNL ia în calcul opoziția: Dacă va fi o alianță PSD–AUR, după un an o să-i alerge lumea pe stradă
Publicat acum 2 ore si 3 minute
Orice tip de cafea, chiar și cea decofeinizată, poate îmbunătăți starea de spirit și sănătatea creierului - Studiu
Publicat acum 2 ore si 36 minute
Pentru Ilie Bolojan, moțiunea de cenzură nu e capăt de drum: Ce spune despre candidatura la prezidențiale
Publicat acum 2 ore si 50 minute
Nicușor Dan, mediator în prăbușirea Guvernului. Ilie Bolojan: Cu oameni cu alte interese e foarte greu
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Ilie Bolojan anunță "un pol de modernizare" dacă pică la moțiune: Putem să fim într-o guvernare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 0 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 13 ore si 55 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 17 ore si 56 minute
UPDATE: CCR a anulat numirile de la TVR și Radio România. Parlamentul reia procedura pentru noile conduceri
Publicat acum 8 ore si 44 minute
A dispărut visul german! Marea greșeală pe care o fac românii ducându-se la poliție. Erich Mocanu: În acel moment, li s-a terminat
Publicat acum 17 ore si 9 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close