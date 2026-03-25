Bei cafeaua imediat după ce te trezești? S-ar putea să faci o mare greșeală. Iată de ce!

Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume și pentru mulți oameni reprezintă un ritual foarte important. În ultima vreme, apare tot mai frecvent întrebarea dacă ea chiar este cea mai bună alegere pentru a începe ziua.

Există o regulă potrivit căreia ar trebui să amâni prima ceașcă de cafea între 90 și 120 de minute după trezire. Ea a fost popularizată de neurocercetătorul Andrew Huberman și susține că această întârziere poate crește energia, poate îmbunătăți starea de spirit, poate preveni scăderea energiei după-amiaza și te poate ajuta să dormi mai bine. Beneficiile sunt legate de modul în care cofeina interacționează cu adenozina și cortizolul în organism, potrivit 20minutos.es.

Când ne trezim, nivelul de adenozină din creier este scăzut, dar prezent, iar cofeina blochează receptorii acesteia. A consuma cafea imediat după trezire poate împiedica eliminarea adenozinei rămase și stimulează cortizolul, hormonul stresului, ceea ce poate duce mai târziu la somnolență. Așadar, consumul cafelei imediat după trezire poate perturba procesul natural de refacere a organismului.

Cortizolul, hormonul stresului, este mai ridicat dimineața, în mod natural, iar teoria enunțată de Andrew Huberman sugerează că a consuma cafea imediat după trezire l-ar putea crește și mai mult. Cu toate acestea, nu există dovezi clare care să susțină că a consuma cafea mai târziu aduce beneficii semnificative pentru toată lumea.

Întârzierea consumului poate ajuta corpul să se trezească natural și să-și activeze propriile mecanisme de energie, însă nu este obligatoriu ca oamenii să-și schimbe rutina. Cel mai bine este ca fiecare să-și asculte propriul corp și să decidă când este potrivit să bea cafeaua.

