Bilic, apel către toți consumatorii de chia: Opriți-vă! De ce vă place? Iată care e alternativa românească „deșteaptă”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic îi îndeamnă pe consumatori să renunțe la chia și să aleagă semințele de cânepă, care sunt nutritive, bogate în proteine, minerale, vitamine și fibre.

„Acesta este un apel către toți consumatorii de mâncare sănătoasă. Mă, dragii mei, vă rog eu din suflet, opriți-vă cu chia! Nu mai pot cu chia! De ce vă place chia? De ce credeți voi că e un panaceu universal?

Dacă vreți niște semințe deștepte, cu nutrienții care trebuie, românești sută la sută, mâncați, frate, semințe de cânepă!

În semințele de cânepă avem 35% proteine vegetale, avem acizii ăia grași din familia omega foarte faini, avem vitamina E, avem toate mineralele, fosfor, magneziu, potasiu, fier, zinc, cupru, mangan, avem multe fibre, plus că din cânepă se fac niște țesături super faine și tot din cânepă se mai fac și alte lucruri faine, dacă știți ce vreau să zic... Click.

Așa că dați-o-ncolo de chia! Cânepă vă trebuie!”, a spus Mihaela Bilic într-un videoclip postat pe pagina de Facebook.



Alte proprietăți ale semințelor de cânepă

Semințele de cânepă sunt o sursă excelentă de acizi grași esențiali, cum ar fi acidul alfa-linolenic (ALA), care este un omega-3, și au un conținut scăzut de grăsimi saturate și nu conțin grăsimi trans.

Un studiu publicat în revista Food Chemistry a descoperit că extractul de semințe de cânepă are efecte antioxidante. De asemenea, rezultatele unei recenzii din 2018 sugerează că CBD-ul (canabidiol) și alți compuși din semințe pot avea efecte neuroprotectoare, antiinflamatorii și pot ajuta, de asemenea, la reglarea sistemului imunitar.

Recenzia sugerează că, datorită acestor proprietăți potențiale, CBD-ul poate ajuta în cazul afecțiunilor neurologice, precum boala Parkinson, boala Alzheimer, scleroză multiplă, durere neuropatică, tulburări convulsive infantile.

Semințele de cânepă conțin niveluri ridicate de omega-3, care îmbunătățesc sănătatea inimii și reduc riscul apariției unor probleme precum aritmiile și bolile de inimă.

Semințele conțin, de asemenea, niveluri ridicate de arginină, un aminoacid care se transformă în oxid nitric, iar acesta este esențial pentru dilatarea arterelor și venelor și ajută la menținerea pereților vaselor de sânge netezi și elastici.

