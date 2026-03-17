Vitamina D nu se activează oricum în organism. Bilic: Regula de aur pe care trebuie să o știi
Data actualizării: 12:39 17 Mar 2026 | Data publicării: 12:38 17 Mar 2026

Vitamina D nu se activează oricum în organism. Bilic: Regula de aur pe care trebuie să o știi
Autor: Elena Aurel

vitamina melanom cancer Vitamina cancer - Foto: Freepik @newafrica

Vitamina D nu poate fi folosită eficient în organism dacă nu este activată corect. Mihaela Bilic a explicat care este regula de aur pe care trebuie să o cunoști.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că nutrienții din alimente acționează sinergic, ceea ce înseamnă că efectele lor se amplifică atunci când sunt combinate corect. De exemplu, vitamina D are nevoie de magneziu pentru a fi activată și pentru a regla nivelul de calciu. Pentru beneficii maxime este recomandat să asociem alimente bogate în vitamina D cu cele bogate în magneziu și calciu.

"Când asociați, sunteți câștigați!

Majoritatea alimentelor conțin mai mulți nutrienți benefici, care se completează și se potențează, printr-un fenomen numit sinergie. Sinergia face ca alimentul să fie mai eficient decât suplimentul. Și tot sinergia intră în acțiune atunci când combinăm mai multe alimente între ele. A mânca sănătos înseamnă să asociezi ingredientele! Tradițiile culinare și obiceiurile în materie de gătit se bazează pe sinergia nutrițională.

Exemplu de sinergie: calciu+ magneziu + vit. D pentru sănătatea sistemului osos.

Chiar dacă luăm suplimente de vit. D, ele nu pot fi metabolizate eficient fără magneziu. Fie că este sintetizată în organism prin expunerea la soare sau este adusă din alimentație, vit. D se activează în prezența magneziului. Fără el, moleculele precursoare de vit. D circulă prin organism și nu pot fi folosite", a scris Mihaela Bilic

VEZI ȘI: Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare


Beneficiile sinergiei între magneziu și vitamina D

"Sinergia care se stabilește între magneziu și vit. D operează în mai multe direcții: reglarea nivelului de calciu, menținerea sănătății oaselor, prevenirea sindromului metabolic și a bolilor cardiovasculare.

Magneziu potențează mai mult de 600 enzime diferite și influențează direct nivelul de calciu din organism. Doza optimă de magneziu este de 350-400 mg/zi, însă mai mult de jumătate din populația occidentală are deficit și la aportul de magneziu și la producția de vit. D.

Vreți să scăpați de oboseala musculară, să creșteți rezistența oaselor și să reduceți riscul de osteoporoză? Asociați alimentele bogate în vit.D (pește gras, ficat, ou) cu cele bogate în magneziu (cacao, banane. semințe, oleaginoase) și lactate bogate în calciu. Sănătatea înseamnă diversitate, asocieri alimentare și sinergii nutriționale!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Cum s-a adaptat UE la imprevizibilitatea lui Donald Trump: Kaja Kallas, detalii din culise
Publicat acum 5 minute
ANAT: Declarațiile și deciziile iresponsabile riscă să blocheze sezonul estival 2026 pe litoralul românesc
Publicat acum 7 minute
Creșterea atacurilor cu drone ucrainene pune întreaga Rusie în alertă
Publicat acum 10 minute
Noul lider suprem al Iranului respinge propunerile de încetare a focului. Când va fi momentul potrivit pentru pace
Publicat acum 34 minute
Directorul Netflix: Europa riscă să piardă miliarde dacă va complica regulile pentru streaming
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 41 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 18: Israelul lovește în conducerea regimului iranian într-un atac din timpul nopții
Publicat acum 4 ore si 32 minute
„Nostradamusul chinez” susține că știe cum se va încheia războiul dintre Iran și SUA
Publicat acum 5 ore si 50 minute
Horoscop 17 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 3 ore si 0 minute
Care este cel mai sigur loc din casă în cazul unui atac nuclear
Publicat acum 6 ore si 9 minute
BANCUL ZILEI: Despre cupluri
 
realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close