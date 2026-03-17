Vitamina D nu se activează oricum în organism. Bilic: Regula de aur pe care trebuie să o știi

Medicul nutriționist Mihaela Bilic a explicat că nutrienții din alimente acționează sinergic, ceea ce înseamnă că efectele lor se amplifică atunci când sunt combinate corect. De exemplu, vitamina D are nevoie de magneziu pentru a fi activată și pentru a regla nivelul de calciu. Pentru beneficii maxime este recomandat să asociem alimente bogate în vitamina D cu cele bogate în magneziu și calciu.

"Când asociați, sunteți câștigați!

Majoritatea alimentelor conțin mai mulți nutrienți benefici, care se completează și se potențează, printr-un fenomen numit sinergie. Sinergia face ca alimentul să fie mai eficient decât suplimentul. Și tot sinergia intră în acțiune atunci când combinăm mai multe alimente între ele. A mânca sănătos înseamnă să asociezi ingredientele! Tradițiile culinare și obiceiurile în materie de gătit se bazează pe sinergia nutrițională.

Exemplu de sinergie: calciu+ magneziu + vit. D pentru sănătatea sistemului osos.

Chiar dacă luăm suplimente de vit. D, ele nu pot fi metabolizate eficient fără magneziu. Fie că este sintetizată în organism prin expunerea la soare sau este adusă din alimentație, vit. D se activează în prezența magneziului. Fără el, moleculele precursoare de vit. D circulă prin organism și nu pot fi folosite", a scris Mihaela Bilic.

VEZI ȘI: Slăbitul, un coșmar. Bilic: Din păcate, nu există un leac pentru obezitate. Află care ar putea fi soluția salvatoare



Beneficiile sinergiei între magneziu și vitamina D

"Sinergia care se stabilește între magneziu și vit. D operează în mai multe direcții: reglarea nivelului de calciu, menținerea sănătății oaselor, prevenirea sindromului metabolic și a bolilor cardiovasculare.

Magneziu potențează mai mult de 600 enzime diferite și influențează direct nivelul de calciu din organism. Doza optimă de magneziu este de 350-400 mg/zi, însă mai mult de jumătate din populația occidentală are deficit și la aportul de magneziu și la producția de vit. D.

Vreți să scăpați de oboseala musculară, să creșteți rezistența oaselor și să reduceți riscul de osteoporoză? Asociați alimentele bogate în vit.D (pește gras, ficat, ou) cu cele bogate în magneziu (cacao, banane. semințe, oleaginoase) și lactate bogate în calciu. Sănătatea înseamnă diversitate, asocieri alimentare și sinergii nutriționale!", a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook.