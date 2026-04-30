DCNews Stiri Ce i-a cerut primarul New Yorkului regelui Charles
Data publicării: 09:38 30 Apr 2026

Ce i-a cerut primarul New Yorkului regelui Charles
Autor: Dana Mihai

primar new york Zohran Mamdani. Foto: X

Primarul New Yorkului cere returnarea diamantului Koh-i-Noor Indiei înaintea unei întâlniri cu regele Charles al III-lea.

Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, a sugerat miercuri ca Marea Britanie să returneze Indiei diamantul Koh-i-Noor, care face parte din Bijuteriile Coroanei Britanice, înaintea unei întâlniri cu regele Charles al III-lea, informează DPA.

Înaintea unei întâlniri programate cu monarhul britanic la Memorialul 11 septembrie, Mamdani a spus că va cere restituirea diamantului dacă i se va oferi ocazia. Nu este însă clar dacă a abordat acest subiect în timpul întâlnirii.

Citește și: Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat

Diamantul Koh-i-Noor, o renumită piatră preţioasă, este una dintre Bijuteriile Coroanei Britanice şi este considerat un simbol al jafurilor din perioada colonială. Provine din subcontinentul indian şi a fost obţinut în perioada dominaţiei coloniale britanice.

După moartea reginei Elisabeta a II-a, în India au fost reluate apelurile pentru restituirea diamantului. Pentru a evita controverse, diamantul Koh-i-Noor nu a făcut parte din ceremonia de încoronare a regelui Charles al III-lea.

Zohran Mamdani, un democrat socialist cu origini indiene, a făcut deseori apel la o recunoaştere mai amplă a nedreptăţilor epocii coloniale şi la restituiri istorice. 

Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
AFM anunță ecologizarea unui depozit neconform din Vulcan: publicul, invitat să trimită observații asupra proiectului
Publicat acum 21 minute
Regele Charles, declarație cu subînțeles despre sănătate în timpul vizitei de stat din SUA: „Nu voi vedea viitorul îndepărtat”
Publicat acum 41 minute
Cum merge piața imobiliară, conform celor din domeniu. Ce caută cumpărătorii și unde găsesc cele mai mici prețuri
Publicat acum 59 minute
Japonia testează roboți umanoizi pentru operațiuni la sol, pe fondul crizei de personal din aeroporturi
Publicat acum 1 ora si 1 minut
Scandalul micilor! Ingredientul care le schimbă gustul și le crește prețul
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 5 minute
Profesorul Petruț Rizea (25 de ani) a făcut accident vascular cerebral (AVC). Îl știați de la interviurile DC News și Părinți și pitici
Publicat acum 4 ore si 54 minute
Horoscop 30 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 4 ore si 34 minute
BANCUL ZILEI: Sfatul unui tată...
Publicat acum 4 ore si 22 minute
Marius Calomfirescu, numit prefect al județului Dâmbovița
Publicat acum 3 ore si 13 minute
Anglia, țara în care plățile cash pare că au pierdut lupta cu plățile electronice - opinie
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
