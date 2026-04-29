Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost citită în plenul Parlamentului. Votul, marți, 5 mai, ora 11:00 / video

Update: Ședința și votul pe moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului" va avea loc marți, 5 mai, ora 11:00.

Update: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan se citește în plenul Parlamentului României.

Știrea inițială:

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun.

Pe data de 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă marţi la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", se arată în textul moţiunii de cenzură.

Semnatarii moţiunii mai spun că, în timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea şi să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie şi tensiune socială.

Iniţiatorii moţiunii îi amintesc premierului Ilie Bolojan că a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt "precum şobolanii" care rod din cămara statului şi, în loc să îşi ceară scuze pentru că a comis "o monstruozitate de sorginte nazistă", comparând oamenii cu şobolanii, a insistat că e doar o metaforă, pentru a se face înţeles oamenilor.

"Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României! Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE - Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece", mai spune moţiunea de cenzură.