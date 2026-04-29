DCNews Stiri Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost citită în plenul Parlamentului. Votul, marți, 5 mai, ora 11:00 / video
Data actualizării: 13:10 29 Apr 2026 | Data publicării: 12:19 29 Apr 2026

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost citită în plenul Parlamentului. Votul, marți, 5 mai, ora 11:00 / video
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan in parlamentul romaniei Foto: Agerpres

Miercuri, 29 aprilie 2026, în plenul Parlamentului României va fi citită moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, redactată de PSD și AUR.

Update: Ședința și votul pe moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului" va avea loc marți, 5 mai, ora 11:00.

Update: Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan se citește în plenul Parlamentului României.

Știrea inițială:

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.

Birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis, marţi, calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun.

Pe data de 5 mai, marţea viitoare, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Moţiunea a fost semnată de 253 de parlamentari.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România solicită în moţiunea de cenzură depusă marţi la Parlament demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

CITEȘTE ȘI               -                Kelemen Hunor spune că o moțiune de cenzură trebuie să vină și cu o alternativă de guvernare

"România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor 'analize exploratorii' redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică. În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale", se arată în textul moţiunii de cenzură.

Semnatarii moţiunii mai spun că, în timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea şi să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie şi tensiune socială.

Iniţiatorii moţiunii îi amintesc premierului Ilie Bolojan că a afirmat despre anumite categorii de persoane că sunt "precum şobolanii" care rod din cămara statului şi, în loc să îşi ceară scuze pentru că a comis "o monstruozitate de sorginte nazistă", comparând oamenii cu şobolanii, a insistat că e doar o metaforă, pentru a se face înţeles oamenilor.

"Când ocupaţi o funcţie atât de înaltă, domnule prim-ministru Bolojan, ar fi trebuit să cunoaşteţi originea nazistă a unor astfel de asocieri. Ar fi trebuit să ştiţi că săptămânalul german Der Sturmer, ce a funcţionat din 1923 până în 1945, uzita adesea de aşa-zisa metaforă a domniei voastre pentru a-i desemna pe cei indezirabili. Dar probabil că aveţi o cultură istorică la fel de rudimentară ca şi cea economică! Sau nu vă pasă de nimeni şi de nimic, aşa cum aţi dovedit în cele 10 luni nefaste în care aţi condus Guvernul României! Pentru toate aceste motive, Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat, Alianţa pentru Unirea Românilor şi PACE - Întâi România depun prezenta moţiune de cenzură şi solicită demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. România nu are nevoie de un guvern care instaurează sărăcirea populaţiei ca politică de stat! România nu are nevoie de un executiv care îşi lichidează resursele, ci de unul care ştie să le administreze! Acest Guvern aflat sub conducerea lui Ilie Bolojan a arătat că nu poate face nici una, nici alta. De aceea, trebuie să plece", mai spune moţiunea de cenzură. 

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Atenționare de călătorie MAE: Grevă maritimă în Grecia de 1 mai, toate feriboturile rămân în porturi
Publicat acum 22 minute
Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video
Publicat acum 25 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 30 minute
Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Publicat acum 42 minute
Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Nicușor Dan, replică pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui
Publicat acum 4 ore si 5 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
