Kelemen Hunor spune că o moțiune de cenzură trebuie să vină și cu o alternativă de guvernare

Întrebat în Parlament dacă mai există şanse pentru refacerea coaliţiei pro-europene, Kelemen Hunor a spus că "se poate, dar nu va fi uşor".

"Se poate, da, dar nu va fi uşor, că au fost totuşi nişte afirmaţii dure şi trebuie să se aşeze la masă şi trebuie să discute toată lumea cu toată lumea", a afirmat liderul UDMR.

Rezerve față de o alianță PSD-AUR

Referindu-se la o eventuală alianţă PSD-AUR, liderul UDMR a precizat că nu i se pare firească.

"La această întrebare doar Grindeanu nu poate să răspundă. Eu am spus de foarte multe ori că nu este normal şi îmi menţin părerea", a completat el.

Kelemen Hunor a subliniat că o moţiune de cenzură ar trebui să conţină şi o soluţie pentru guvernarea ulterioară.

Citește și: • Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan

"Când dai jos un guvern, ar trebui să propui şi o alternativă, de exemplu. Din această moţiune lipsesc multe chestiuni importante. (...) Când dai jos un guvern, ar trebui să propui cu aceeaşi majoritate un alt guvern, cu un alt premier. Lipseşte această chestiune, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, când trebuie să investeşti un guvern, e o altă problemă şi o altă logică decât când dai jos un guvern. Şi acolo, mai ales când vorbim de un guvern minoritar, fiindcă asta era discuţia, noi am spus că, din punctul nostru de vedere şi nu vorbesc de alţii, nu e ok", a subliniat liderul UDMR.

Criza politică se conturează treptat

Întrebat dacă actuala situaţie s-a transformat într-o criză politică, liderul UDMR a răspuns: "Da, încet, încet, da".

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului.