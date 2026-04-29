DCNews Stiri Kelemen Hunor spune că o moțiune de cenzură trebuie să vină și cu o alternativă de guvernare
Data actualizării: 13:05 29 Apr 2026 | Data publicării: 12:12 29 Apr 2026

Kelemen Hunor spune că o moțiune de cenzură trebuie să vină și cu o alternativă de guvernare
Autor: Dana Mihai

kelemen-hunor_08100200 FOTO: Agerpres

Preşedintele UDMR, deputatul Kelemen Hunor, consideră că atunci când este demis un guvern cei care iniţiază demersul ar trebui să prezinte şi o alternativă viabilă pentru înlocuirea acestuia.

Întrebat în Parlament dacă mai există şanse pentru refacerea coaliţiei pro-europene, Kelemen Hunor a spus că "se poate, dar nu va fi uşor".

"Se poate, da, dar nu va fi uşor, că au fost totuşi nişte afirmaţii dure şi trebuie să se aşeze la masă şi trebuie să discute toată lumea cu toată lumea", a afirmat liderul UDMR.

Rezerve față de o alianță PSD-AUR

Referindu-se la o eventuală alianţă PSD-AUR, liderul UDMR a precizat că nu i se pare firească.

"La această întrebare doar Grindeanu nu poate să răspundă. Eu am spus de foarte multe ori că nu este normal şi îmi menţin părerea", a completat el.

Kelemen Hunor a subliniat că o moţiune de cenzură ar trebui să conţină şi o soluţie pentru guvernarea ulterioară.

Citește și: • Mutare pe scena politică, după căderea Guvernului Bolojan la moțiunea AUR-PSD. Bogdan Chirieac anticipează pasul lui Nicușor Dan

"Când dai jos un guvern, ar trebui să propui şi o alternativă, de exemplu. Din această moţiune lipsesc multe chestiuni importante. (...) Când dai jos un guvern, ar trebui să propui cu aceeaşi majoritate un alt guvern, cu un alt premier. Lipseşte această chestiune, pe de o parte. Pe de altă parte, sigur, când trebuie să investeşti un guvern, e o altă problemă şi o altă logică decât când dai jos un guvern. Şi acolo, mai ales când vorbim de un guvern minoritar, fiindcă asta era discuţia, noi am spus că, din punctul nostru de vedere şi nu vorbesc de alţii, nu e ok", a subliniat liderul UDMR.

Criza politică se conturează treptat

Întrebat dacă actuala situaţie s-a transformat într-o criză politică, liderul UDMR a răspuns: "Da, încet, încet, da".

Moţiunea de cenzură intitulată "STOP 'Planului Bolojan' de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului", depusă de grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE - Întâi România, va fi prezentată miercuri în plenul reunit al Parlamentului. 

Cele mai noi știri
Publicat acum cateva secunde
Atenționare de călătorie MAE: Grevă maritimă în Grecia de 1 mai, toate feriboturile rămân în porturi
Publicat acum 22 minute
Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video
Publicat acum 25 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 30 minute
Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Publicat acum 42 minute
Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 34 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 9 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 2 ore si 20 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 1 ora si 45 minute
Nicușor Dan, replică pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui
Publicat acum 4 ore si 5 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
