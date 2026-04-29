Serialul „From" face senzație în România: Sezonul 4 a adus noi mistere și provocări pentru personaje, care îi țin pe telespectatori cu sufletul la gură
Data publicării: 14:31 29 Apr 2026

Serialul „From“ face senzație în România: Sezonul 4 a adus noi mistere și provocări pentru personaje, care îi țin pe telespectatori cu sufletul la gură
Autor: Ioan-Radu Gava

femeie se uita la serial Foto: Unsplash

Sezonul 4 din serialul „From“ avansează în ritm rapid, cu un alt episod complet nou care îi încântă pe telespectatorii din întreaga lume.

Serialul „From“, realizat de producătorii serialului „Lost“, are loc într-un oraș misterios unde monștri terifianți pândesc la fiecare colț, în timp ce oamenii blocați acolo se află în situația incapabilă de a pleca, notează Radio Times.

Boyd Stevens (Harold Perrineau) se numără printre locuitorii care încearcă să ajungă la rădăcina a ceea ce se întâmplă, urmând ca mai multe mistere să fie rezolvate în episoadele următoare.

Perrineau a declarat pentru Radio Times că numeroasele întrebări încă fără răspuns se îndreaptă spre o mare răsplată, care va fi probabil livrată în al cincilea și ultimul sezon, care a fost confirmat de curând.

Actorul a negat, de asemenea, afirmațiile despre „anularea” serialului.

Atenție! Rândurile următoare conțin mai multe spoilere!

Serialul „From“ a ajuns la sezonul 4

Noul sezon începe cu mai multe întrebări legate de dezvăluirile Omului în Galben, Jade și Tabitha, precum și de consecințele revenirii lui Smiley. Episodul 3 din sezonul 4, intitulat Merrily We Go, va fi lansat pe MGM+ duminică, 3 mai 2026. Este scris de creatorul serialului, John Griffin.

Merită menționat că această dată de lansare este doar pentru SUA. Fanii din Marea Britanie și Europa vor trebui să aștepte puțin mai mult.

În noul episod, „Boyd încearcă să o salveze pe Acosta de ea însăși, în timp ce Julie își explorează mai adânc noile abilități. De asemenea, Tabitha se angajează într-un risc disperat, iar Victor i se alătură lui Ethan într-o căutare de răspunsuri.”

După premiera episodului 1 pe 19 aprilie pe serviciul de streaming MGM+ al Amazon (sau în cadrul Prime Video ca abonament suplimentar) în SUA, toate episoadele din sezonul 4 vor fi lansate la datele exacte din următorul program:

  • Episodul 1 - Sosirea - duminică, 19 aprilie 2026 (disponibil acum)
  • Episodul 2 - Încălțămintea - duminică, 26 aprilie 2026 (disponibil acum)
  • Episodul 3 - Merrily We Go - duminică, 3 mai 2026
  • Episodul 4 - Despre mituri și monștri - duminică, 10 mai 2026
  • Episodul 5 - Ce lungă și ciudată călătorie a fost - duminică, 17 mai 2026
  • Episodul 6 - Inima este un vânător singuratic - duminică, 24 mai 2026
  • Episodul 7 - Cele mai bune planuri - duminică, 31 mai 2026
  • Episodul 8 - Capul e greu - duminică, 7 iunie 2026
  • Episodul 9 - Calmul dinainte - Duminică, 14 iunie 2026
  • Episodul 10 - Dacă un copac cade în pădure... - Duminică, 21 iunie 2026

Câte episoade are sezonul 4 din „From“?

Sezonul 4 din „From“ va avea în total 10 episoade, echivalentul duratei sezoanelor anterioare ale serialului, cu câte un episod lansat în fiecare duminică.

Sezonul 4 din „From“ continuă după dezvăluirile uriașe din finalul sezonului 3, locuitorii orașului apropiindu-se de răspunsurile pe care le-au căutat ani de zile.

Această căutare nu face decât să facă lucrurile și mai periculoase, pe măsură ce misterul din jurul Omului în Galben se adâncește, iar regulile ascunse ale orașului continuă să se dezlege.

Pe măsură ce apar noi episoade din sezonul 4, ne putem aștepta la mai multe consecințe, Boyd și ceilalți fiind forțați să se confrunte nu doar cu ororile de afară după lăsarea întunericului, ci și cu sentimentul tot mai mare că fiecare răspuns vine cu un cost.

