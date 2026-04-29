Șeful UPU-SMURD Bihor, trimis în judecată după ce ar fi condus cu alcoolemie peste limita legală

Procurorii susțin că, în dimineața zilei de 26 octombrie 2025, acesta ar fi condus un autoturism pe drumurile publice din Oradea având o alcoolemie mult peste limita prevăzută de lege, potrivit Dnews24.

Prin încheierea din 20 aprilie 2026, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Oradea a confirmat legalitatea rechizitoriului, a probelor și a actelor de urmărire penală, dispunând începerea procesului. Astfel, dosarul a trecut în faza de judecată pe fond, unde instanța va analiza acuzațiile și probele.

Ce spun procurorii despre dimineața de 26 octombrie 2025

Potrivit actului de sesizare, incidentul ar fi avut loc în jurul orei 08:12, pe strada Făcliei din Oradea. Conform anchetatorilor, inculpatul ar fi avut o alcoolemie de 1,88 g/l alcool pur în sânge la prima probă biologică, recoltată la ora 08:48, și de 1,61 g/l la a doua probă, prelevată la ora 09:48.

Aceste valori sunt relevante în raport cu prevederile articolului 336 alin. 1 din Codul penal, care sancționează conducerea sub influența alcoolului peste limita de 0,80 g/l alcool pur în sânge, fapta fiind pedepsită cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

Prin comparație, nivelul de 1,88 g/l indicat la prima probă depășește de peste două ori pragul penal, iar cel de 1,61 g/l rămâne, de asemenea, semnificativ peste limita legală. Aceste date reprezintă însă acuzațiile formulate de procurori și vor fi analizate de instanță în cadrul procesului.

Cum a ajuns dosarul în instanță

Dosarul a fost înregistrat la Judecătoria Oradea pe 16 martie 2026, după ce Parchetul de pe lângă Judecătoria Oradea a emis rechizitoriul la data de 10 martie 2026. În documentele publice, unele date sunt anonimizate, însă minuta indică numele inculpatului ca fiind Borcea Hadrian Liviu.