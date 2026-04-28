€ 5.0927
|
$ 4.3374
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0927
|
$ 4.3374
 
Sondaj IRSOP: Așteptările populației sugerează preludiul unei recesiuni. Mitul „salvatorului" se prăbușește pentru cei loviți de dificultățile economice
Data actualizării: 10:30 28 Apr 2026 | Data publicării: 10:27 28 Apr 2026

Sondaj IRSOP: Așteptările populației sugerează preludiul unei recesiuni. Mitul „salvatorului” se prăbușește pentru cei loviți de dificultățile economice
Autor: Ioan-Radu Gava

arcul de triumf Foto: Unsplash

IRSOP Research & Consulting publică un sondaj de mare actualitate care arată că percepţiile şi aşteptările negative ale populaţiei sunt atât de mari încât aproape că sugerează preludiul unei recesiuni.

Sondajul, remis redacției DC News pe 28 aprilie 2026 arată că percepțiile şi aşteptările negative ale populaţiei sunt atât de mari încât aproape că sugerează preludiul unei recesiuni. La nivelul ei actual, starea de spirit poate influenţa parcursul social, politic şi electoral.

Potrivit sondajului IRSOP, cei care sunt cel mai puternic loviţi de dificultăţile economice sunt şi cei care se vor abţine în numărul cel mai mare să meargă la vot, pentru că au un stagiu lung de suferinţă şi cred că nu există nici un „salvator” real şi capabil să-i scoată din mizerie.

Semnale ascunse şi tendinţe probabile  

O situaţie dificilă

  • Percepţiile şi aşteptările negative ale populaţiei sunt atât de mari încât aproape că sugerează preludiul unei recesiuni. La nivelul ei actual, starea de spirit poate influenţa parcursul social, politic şi electoral.
  • Interesant este că cei care sunt cel mai puternic loviţi de dificultăţile economice sunt şi cei care se vor abţine în numărul cel mai mare să meargă la vot, pentru că au un stagiu lung de suferinţă şi cred că nu există nici un „salvator” real şi capabil să-i scoată din mizerie.  

Costul vieţii

  • Aşteptările inflaţionare ridicate sugerează că inflaţia va continua să crească şi să erodeze nivelul de trai. 
  • Faptul că inflaţia nu pare să aibă un sfârşit previzibil şi o coborâre semnificativă subminează orice aşteptare optimistă a consumatorilor.  

Venitul

  • În timp ce aşteaptă ca preţurile să urce în continuare, 71% cred că vor trebui să se descurce cu acelaşi venit actual sau chiar cu unul mai redus. Înseamnă că se poate ajunge la situaţia în care Guvernul va trebui să subvenţioneze costul vieţii pentru populaţie pe scară largă.  

Consumul

  • Oamenii continuă să cumpere mai puţin pentru consumul curent. Înseamnă că vânzările în retail vor merge în jos, iar piaţa muncii va fi şi ea afectată negativ.
  • Accesibilitatea bunurilor mai scumpe rămâne redusă, mai ales posibilitatea de a cumpăra o locuinţă sau deschiderea unei afaceri. În schimb, vedem o mică creştere pe piaţa auto. Două investiţii atrag atenţia printr-o creştere mai mare: investiţii în pregătire profesională şi crearea unui fond de economii pentru situaţii neprevăzute. Ambele reflectă creşterea anxietăţii şi intenţia de schimbare a modului de viaţă. 

Piaţa muncii

  • Un sfert din angajaţi se tem că vor fi disponibilizaţi. Dar, în contextul răcirii pe piaţa muncii, şi cei care au un loc de muncă relativ stabil vor avea dificultăţi să-l schimbe pentru un salariu mai bun.

Provocarea cea mai mare

  • Încrederea tot mai scăzută a populaţiei în redresarea pe termen scurt şi lung a nivelului de trai este, probabil, problema cea mai mare: în aprilie, 68% spun că peste un an va fi mai rău, iar 45% cred că peste 5 ani va fi mai rău.
  • Când oamenii cred că viaţa nu se va îmbunătăţi, ei îşi schimbă comportamentul, devin apatici, nu îşi fac planuri, evită să intre în afaceri, emigrează, iar, prin comportamentul lor, determină ca situaţia să se deterioreze în continuare. 

Detalii tehnice ale sondajului

Începând cu luna februarie 2026, în fiecare lună, IRSOP întreabă telefonic un eşantion reprezentativ de n=500 persoane adulte cum apreciază situaţia lor economică la data cercetării şi ce aşteptări au despre evoluţia economică viitoare.

Respondenţii sunt selectaţi aleatoriu, iar structura eşantionului reflectă compoziţia demografică a populaţiei adulte din România în funcţie de vârstă, sex, domiciliu urban/rural, mărimea localităţii şi zona geografică.

Pentru acest val, interviurile au fost realizate în intervalul 20-24 aprilie 2026. Toleranţa de eşantionare este +/-4,4%.

IRSOP este un institut independent de cercetare şi consultanţă din 1990. (www.irsop.ro)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

sondaj irsop
nivel de trai
recesiune
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii (1)

Nicolae Ștefan   •   28 Aprilie 2026   •   10:58

Care salvator ? Bolojan ... ?

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
