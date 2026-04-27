PSD iese oficial de la guvernare: Miniștrii își prezintă bilanțul, după ce demisiile devin efective - LIVE TEXT / video

Demisiile miniștrilor PSD vor fi publicate luni în Monitorul Oficial și vor intra oficial în vigoare, după ce președintele Nicușor Dan a semnat vineri decretele privind încetarea mandatelor și numirea interimarilor la ministerele conduse de social-democrați.

Pe parcursul zilei de astăzi, vor fi prezentate bilanțuri ale activității în ministerele conduse până acum de social-democrați.

10:30 - Florin Barbu, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

12:00 - Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale - sediul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

13:00 - Radu Marinescu, ministrul Justiției - sediul PSD, Șoseaua Kiseleff, nr. 10

15:00 - Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii - sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

19:00 - Bogdan Ivan, ministrul Energiei - sediul Ministerului Energiei

România, în criză politică

România a intrat luni în criză politică, după ce Partidul Social Democrat, membru al coaliţiei de guvernare, a decis să îi retragă sprijinul prim-ministrului Ilie Bolojan.

Într-un eveniment intitulat "Momentul adevărului", organizat la Palatul Parlamentului, 5.000 de social-democraţi şi-au exercitat votul pe întrebarea propusă de conducerea PSD: "Având în vedere prăbuşirea economico-socială din ultimele 10 luni - cu recesiune, inflaţie, afaceri care se închid, şomaj, scăderea investiţiilor publice şi a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari şi categoriile vulnerabile, plus lipsa dialogului real în Coaliţie şi cu partenerii sociali: Consideraţi că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan?".

Votul exprimat de social-democraţi a fost covârşitor în favoarea retragerii sprijinului politic pentru Ilie Bolojan: 97,7% "pentru" retragerea sprijinului politic, 2,3% - "împotrivă.

După decizia PSD, Ilie Bolojan a anunţat că nu va demisiona din funcţie.

Miniştrii social-democraţi şi-au depus demisiile, joia trecută, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras din Executivul condus de premierul Ilie Bolojan.

Miniştrii interimari care preiau portofoliile de la PSD sunt:

* Dragoş Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene - Ministerul Muncii

* Cseke Attila (UDMR), ministrul Dezvoltării - Ministerul Sănătăţii

* Tanczos Barna (UDMR), vicepremier - Ministerul Agriculturii

* Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne - Ministerul Justiţiei

* Ilie Bolojan, premier - Ministerul Energiei

* Radu Miruţă (USR), ministrul Apărării şi vicepremier- Ministerul Transporturilor

* Oana Gheorghiu, vicepremier - vicepremier pe postul care a fost deţinut de Marian Neacşu.