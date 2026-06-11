Scandalul ROBOR și lecțiile LIBOR și EURIBOR pentru bănci: Când și-ar putea recupera banii românii care au plătit dobânzi mari

Președintele Consiliului Concurenței spune că "se pot face cereri în procese civile". Sursa foto: https://www.magnific.com/, @Vlad Ispas

Elena Cristian, analist DC Business, a spus când își vor putea recupera banii de la bănci românii care au plătit rate mai mari la credite.

Având în vedere scandalul în care sunt implicate băncile din România, după ce au fost sancționate de Consiliul Concurenței pentru manipularea indicelui ROBOR, analistul DC Business Elena Cristian amintește de două evenimente similare care au atras atenția internațională în ultimele decenii.

Este vorba de LIBOR și EURIBOR, care se bazau pe estimări transmise zilnic de un grup select de bănci, bănci care trebuiau să raporteze onest rata dobânzii la care ar fi putut obține fonduri și au manipulat sistematic ratele dobânzilor de referință prin înțelegeri pentru a-și maximiza propriile profituri din derivate financiare.

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„Au fost două mari scandaluri internaționale în istoria recentă, LIBOR și EURIBOR, care în secunda în care au fost date în vileag, toți președinții acelor bănci și-au dat demisia“, a explicat Elena Cristian.

Ea a spus că ancheta Consiliului Concurenței vizează modul în care reprezentanți din băncile în cauză discută securizat astfel încât să fie comunicate valori de dobânză asemănătoare.

„La noi, există un interval al zilei în care băncile trebuie să raporteze într-un sistem complet securizat dobânda pe care o practică în acea zi la împrumuturile cu alte bănci. Persoanele din interiorul băncii vorbeau între ele pe chat-uri securizate și rețele securizate în așa fel încât comunicau valori asemănătoare. În acest lucru a constat, de fapt, manipularea ROBOR și în asta constă esența acestei anchete a Consiliului Concurenței“, a spus analistul DC Business.

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Când și-ar putea recupera românii banii?

În privința recuperării banilor de la bănci, Elena Cristian consideră că singura soluție este să existe o decizie definitivă, după care să fie lansate procese colective.

„În România sunt 8 milioane de credite și 4 milioane de români care au credite. Acești oameni speră să ia niște bani înapoi, fiindcă vorbim de o anchetă ce s-a întins pe durata a patru ani. Vor putea să facă asta și să se îndrepte împotriva băncilor la care au credite, dar abia după ce decizia Consiliului Concurenței va rămâne definitivă și irevocabilă.

Dacă în instanță, lucrurile se vor mișca repede, acești oameni pot declanșa apoi procese colective și pot cere recalcularea dobânzii pentru această perioadă și să-și primească înapoi banii. Fără o decizie definitivă nu se poate“, a conchis Elena Cristian, analist DC Business.

Consiliul Concurenţei a câştigat procesele intentate de două bănci implicate în investigaţia privind stabilirea indicelui ROBOR, care au solicitat instanţelor (Judecătoria Sectorului 1 şi Curtea de Apel Bucureşti) suspendarea unor proceduri derulate legal de autoritatea de concurenţă, pentru a bloca finalizarea cazului, conform unui comunicat de presă. Instanţele au respins solicitările ca fiind inadmisibile. Sentinţele instanţelor nu sunt definitive, băncile putând formula recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.