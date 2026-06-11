Măsură radicală în Bulgaria! Magazinele vor fi obligate să își afișeze zilnic prețurile -foto AI

Parlamentul Bulgariei a aprobat noi reguli care interzic majorările de prețuri fără justificare economică și obligă marile lanțuri comerciale să publice zilnic prețurile produselor pe internet.

Măsurile au fost adoptate în a doua lectură, prin modificări ale Legii privind protecția consumatorilor.

Potrivit noilor prevederi, orice creștere a prețului bunurilor sau serviciilor destinate consumatorilor trebuie să fie justificată din punct de vedere economic. Atunci când este identificată o majorare de preț, autoritățile de control vor analiza amploarea, durata și circumstanțele acesteia și vor stabili un termen în care comerciantul trebuie să demonstreze motivele economice ale scumpirii. În lipsa unei justificări, majorarea va fi considerată nejustificată.

Justificarea economică va fi evaluată prin compararea creșterii prețului cu evoluția costurilor sau cu alți factori relevanți care influențează activitatea economică a comerciantului.

Obligația de publicare zilnică a prețurilor

Retailerii care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice și nealcoolice, produse din tutun, bunuri nealimentare și medicamente și care au o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro vor fi obligați să publice zilnic, până la ora 07:00, pe site-urile proprii, date în format care poate fi procesat automat, cu prețurile de vânzare ale produselor incluse în „coșul mare de consum”, stabilit de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.

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În plus, toți comercianții vor trebui să transmită aceleași informații Comisiei până la ora 08:00 în fiecare zi.

Comisia va crea și administra un portal public online în care vor fi publicate zilnic prețurile de vânzare cu amănuntul, prețurile en-gros pentru anumite produse și informații privind „prețurile de referință corecte” pentru anumite categorii de bunuri, stabilite prin ordin al ministrului Economiei. Aceste valori vor avea caracter orientativ și vor fi calculate conform unei metodologii aprobate de Consiliul de Miniștri.

Amenzi și perioadă de aplicare

Majorările de preț considerate nejustificate vor fi sancționate cu amenzi cuprinse între 1.000 și 10.000 de euro pentru persoane fizice și între 10.000 și 100.000 de euro pentru persoane fizice autorizate și persoane juridice.

Nefurnizarea informațiilor solicitate sau transmiterea unor date incomplete, inexacte, înșelătoare ori false va atrage sancțiuni între 5.000 și 50.000 de euro. Împiedicarea controalelor sau nerespectarea dispozițiilor autorităților poate fi sancționată cu amenzi de până la 100.000 de euro.

Modificările legislative vor intra în vigoare la 9 august 2026 și se vor aplica pentru o perioadă de un an, până la 9 august 2027, potrivit Novinite.





