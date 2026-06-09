Premierul Bulgariei, Rumen Radev. Sursa Foto: Agerpres

Noul guvern al Bulgariei a anunțat marți că va înceta să furnizeze arme Ucrainei, rupând eforturile Uniunii Europene de a sprijini Kievul în războiul în curs cu Rusia.contra Rusiei.

Ministrul Apărării, Dimitar Stoyanov, a declarat reporterilor de la Sofia că Ucraina are nevoie de mai mult personal, mai degrabă decât de arme suplimentare. El a pledat pentru un acord de pace echitabil, care să includă participarea ambelor părți la conflict, potrivit Investing.

Poziția ministrului se aliniază cu cea a prim-ministrului Rumen Radev, care susține că războiul nu poate fi rezolvat prin acțiuni militare. Radev, fost comandant al forțelor aeriene care a fost președinte până în ianuarie și a preluat funcția de prim-ministru luna trecută, s-a opus în mod constant sprijinului militar al UE pentru Kiev.

Radev a pledat, de asemenea, pentru ridicarea sancțiunilor împotriva Kremlinului, argumentând că acestea dăunează economiei europene. Prim-ministrul s-a angajat să extindă participarea Bulgariei la procesul decizional european colectiv.

Decizia vine în urma apelurilor recente ale liderilor din Franța, Germania și Marea Britanie către președintele rus Vladimir Putin pentru un armistițiu imediat și complet, care să permită negocierile către un acord de pace durabil.

Putin a respins cererea liderului ucrainean Volodimir Zelenski de a se întâlni și de a negocia încetarea invaziei la scară largă, care a început în urmă cu mai bine de patru ani.

Stoyanov a recunoscut rolul UE în procesul de pace ca fiind extrem de important, dar a sugerat că aceasta ar avea dificultăți în a servi drept mediator, având în vedere asistența acordată Ucrainei în timpul războiului.