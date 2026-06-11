Suedia renunță la planul de a trimite la închisoare minorii care comit infracțiuni violente începând de la 13 ani

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Guvernul Suediei a renunțat la planul de a introduce pedepse cu închisoarea în penitenciare speciale pentru minori de 13 ani.

Guvernul Suediei a anunţat joi că a renunţat la intenţia de a aplica pedepse cu închisoarea în penitenciare speciale unor minori cu vârste mici, chiar de 13 ani, care comit infracţiuni violente, transmite AFP, potrivit Agerpres.

Executivul a arătat că nu există suficientă susţinere parlamentară.

Reuters observă că este un pas important înapoi într-o chestiune politică importantă înaintea alegerilor.

Ministrul Justiţiei, Gunnar Strommer, a declarat că guvernul de centru-dreapta va elabora în schimb norme legale pentru reducerea de la 15 la 14 ani a vârstei de la care minorii răspund penal, în încercarea de a reprima bandele de infractori violenţi.

În Suedia s-a înregistrat în ultimul deceniu o creştere a numărului de atacuri cu arme de foc şi bombe legate de grupările infracţionale organizate. Zeci de astfel de acţiuni au fost comise de minori; numai anul trecut au ajuns în instanţe ca suspecţi de omoruri sau tentative de omor peste 50 de copii sub 15 ani.

Sistemul actual prevede internarea minorilor respectivi în case de corecţie, iar majoritatea celor de acolo ajung recidivişti, a precizat Strommer.

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Guvernul renunţă la reducerea vârstei răspunderii penale

Măsurile preconizate de guvern au scopul "de a proteja societatea de infracţiunile care ameninţă viaţa, de a proteja victimele infracţiunilor, care adesea sunt tot copii", a declarat el presei.

"Prin scăderea vârstei de răspundere penală (...) se pot impune sancţiuni mai corecte şi proporţionale şi vom putea crea condiţii de reabilitare mai bune decât în prezent", a susţinut ministrul.

Coaliţia guvernamentală dispune doar de o majoritate parlamentară la limită, iar unii deputaţi care susţin executivul ar fi votat probabil împotriva prevederilor propuse, de aceea - potrivit lui Strommer - guvernul a preferat să renunţe la planul iniţial în loc să rişte un vot în parlament care ar fi lăsat sistemul neschimbat.

Guvernul este cotat slab în sondajele de opinie înainte alegerilor legislative din septembrie, deşi a reformat sistemul judiciar penal, conferind poliţiei prerogative extinse şi majorând pedepsele. Intenţia de a trimite în închisori copii de 13 ani a provocat îngrijorare atât în rândul opoziţiei, cât şi al experţilor care afirmă că nu există dovezi privind eficienţa unei astfel de măsuri.

Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului recomandă ca pragul de vârstă de la care minorii răspund penal trebuie să fie de cel puţin 14 ani; aceasta este dealtfel şi media în ţările europene.