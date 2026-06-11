Plan uriaș al lui Elon Musk: SpaceX va lansa o rețea de un milion de sateliți pentru centre AI în spaţiu

Imagine cu Elon Musk. Foto: Agerpres

Elon Musk a prezentat planurile SpaceX de a construi centre de date pentru inteligență artificială în spațiu, susținând că, pe termen lung, compania ar putea lansa până la un milion de sateliți dedicați.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, a prezentat mai multe detalii despre centrele de date planificate de compania sa în spaţiu înainte de o listare la bursă mult aşteptată joi (11 iunie), despre care se aşteaptă să-l transforme în trilionar şi a susţinut că SpaceX îşi propune să ridice în spaţiu 1 milion de sateliţi pentru centre de date orbitale, necesare dezvoltării inteligenţei artificiale (AI) , transmite joi Space.com.

Într-un nou videoclip de o jumătate de oră, postat pe X luni, 8 iunie, Elon Musk vorbeşte despre direcţia în care doreşte să-şi ducă tehnologia în continuare. Musk a descris lansarea de sateliţi AI, cu "o mulţime de celule solare", precum şi radiatoare şi legături optice (laser) de mare viteză pentru comunicare. SpaceX se aşteaptă, de asemenea, să lanseze o unitate de producţie axată pe sateliţi AI până la sfârşitul anului viitor, care va "funcţiona la un volum rezonabil", a spus Musk. "Aşadar, dacă cineva vrea să lucreze la sateliţi AI, acesta va deveni centrul acestui lucru".

Spaţiul este necesar pentru a genera capacităţi AI, deoarece centrele de date de pe Pământ rămân fără loc fizic

Ideea comună între aceste companii este că spaţiul este necesar pentru a genera capacităţi AI, deoarece centrele de date de pe Pământ rămân fără spaţiu fizic pentru a fi găzduite, precum şi lipsa sprijinului comunităţii din cauza îngrijorărilor legate de consumul semnificativ de energie şi apă de către aceste mari centre de calcul. Provocarea constă în faptul că centrele de date orbitale sunt în mare parte teoretice şi nu sunt demonstrate efectiv prin tehnologia operaţională - cel puţin deocamdată. Dar SpaceX este încrezătoare că poate dezvolta tehnologiile necesare pentru a transforma o constelaţie de centre de date bazate pe inteligenţă artificială în realitate.

Următoarea generaţie de sateliţi Starlink, pe care SpaceX îi dezvoltă, posedă deja o mare parte din tehnologia necesară pentru a avansa către centrele de inteligenţă artificială, potrivit lui Musk. "O mare parte din această tehnologie, am realizat-o deja pentru sateliţii Starlink V3", a spus el. "Practic, nu credem că aceasta este o problemă extrem de dificilă, în comparaţie cu lucrurile pe care le avem deja".

Musk a descris "rack-uri de calcul" (referindu-se la băncile de cipuri de computer de pe fiecare satelit) care s-ar conecta între ele prin legături laser între sateliţii de inteligenţă artificială, precum şi cu Starlinks. Datele ar putea fi trimise la sol folosind antene sau legături laser la "o latenţă nu deosebit de ridicată" (adică cu mare viteză).

Fiecare satelit bazat pe inteligenţă artificială, a spus Musk, ar genera 150 kW de putere la vârf şi 120 kW constant şi ar fi lansat la bordul rachetelor Super Heavy şi Starship ale SpaceX, pe care compania le testează.

Musk a părut să ignore îngrijorările legate de supraaglomerarea orbitei joase a Pământului

CEO-ul SpaceX a părut, de asemenea, să ignore îngrijorările legate de supraaglomerarea orbitei joase a Pământului, chiar şi după ce au apărut numeroase rapoarte despre sateliţii Starlink care trebuie să manevreze pe orbită pentru a se îndepărta unii de alţii sau de alte vehicule spaţiale. Constelaţia Starlink a SpaceX are în prezent peste 10.000 de membri operaţionali, potrivit analistului Jonathan McDowell, citat de Space.com.

"Există mult spaţiu acolo sus, aşa că, chiar şi atunci când vorbim de mii sau chiar - ştiţi - până la un milion de sateliţi, putem spune că da, ai suficient spaţiu pentru a te mişca acolo sus. Spaţiul este foarte mare, aşa că nu este ca şi cum spaţiul va fi aglomerat", a spus Musk în videoclip.

Referindu-se la creşterea Starlink, Musk a spus că SpaceX are o poziţie unică pentru a deveni compania care furnizează centre de date orbitale. "Avem o idee destul de bună despre cum să operăm, doar constelaţii foarte mari, şi o facem în siguranţă acum, nu? Suntem singurul operator care are experienţă la o asemenea scară", a mai amintit Elon Musk.

Musk oferă periodic astfel de discuţii despre Starship şi planurile companiei pentru Marte, amestecând reflecţii despre cum vede el în continuare "civilizaţia" şi "umanitatea". Dar, în ultima vreme, au existat stimulente financiare pentru a adăuga inteligenţa artificială în planificarea SpaceX.

Când va avea loc IPO-ul (Initial Public Offering), SpaceX intenţionează să îşi listeze acţiunile la 135 de dolari bucata, pentru o valoare de peste 1,75 trilioane de dolari - şi pariază puternic pe compania sa xAI şi pe centrele de date orbitale din spaţiu pentru a genera capabilităţi de inteligenţă artificială, în prezentarea sa către investitori.

SpaceX este, de asemenea, într-o cursă pentru a atrage atenţia investitorilor spaţiali, care urmăresc şi alte planuri de centre de date orbitale de la entităţi variind de la jucători mari precum Google, Blue Origin şi Microsoft, până la companii mai mici precum Cowboy Space Corp. (fosta Aetherflux) şi Starcloud, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: De ce a fost anulată în ultimul minut lansarea rachetei Starship V3. Reacția lui Elon Musk

