€ 5.2432
|
$ 4.5097
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.2432
|
$ 4.5097
 
DCNews Stiri De ce a fost anulată în ultimul minut lansarea rachetei Starship V3. Reacția lui Elon Musk
Data publicării: 22 Mai 2026

De ce a fost anulată în ultimul minut lansarea rachetei Starship V3. Reacția lui Elon Musk
Autor: Andrei Itu

Europa depinde tot mai mult de SpaceX: Crește influența lui Elon Musk Imagine cu Elon Musk. Foto: Agerpres
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News
Urmărește-ne pe Google News

Joi a fost anulat, în ultimul moment, cel de-al 12-lea zbor de test al rachetei Starship, dezvoltată de SpaceX, și primul realizat în versiunea 3 (V3) a celui mai mare sistem de rachete construit vreodată.

Cel de-al 12-lea zbor de testare al rachetei Starship a SpaceX şi primul în versiunea 3 (V3) al celui mai mare sistem de rachete construit vreodată, a fost anulat joi în ultimul moment, La o zi după ce compania a înregistrat pierderi de miliarde de dolari înaintea debutului său planificat pe piaţa bursieră, transmite DPA.

Reacția lui Elon Musk

Fondatorul companiei, Elon Musk, a declarat într-o postare pe platforma de socializare X că "ştiftul hidraulic care ţinea braţul turnului la locul lui nu s-a retras". Musk a mai spus că "Dacă acest lucru poate fi remediat în seara asta", va exista o altă tentativă de lansare în timpul zilei de vineri.

Testul este programat să "debuteze următoarea generaţie de vehicule Starship şi Super Heavy, ambele propulsate de următoarea evoluţie a motorului Raptor", potrivit SpaceX.

VIDEO

SpaceX a raportat pierderi de aproape 5 miliarde de dolar în 2025

Într-un document depus miercuri la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), compania spaţială a arătat o pierdere netă de aproximativ 4,94 miliarde de dolari în 2025, la venituri de 18,67 miliarde de dolari. Se pare că listarea la bursă a companiei este planificată pentru mijlocul lui iunie, după ce SpaceX a depus iniţial solicitarea confidenţial fără a dezvălui date financiare.

Peste 15 miliarde de dolari investiți în programul de rachete Starship

Potrivit documentului depus la SEC, compania a investit peste 15 miliarde de dolari în programul său de rachete Starship. Compania se aşteaptă ca Starship să înceapă zborurile comerciale după finalizarea testelor în a doua jumătate a anului.

SpaceX afirmă că racheta este concepută, cu scopul de a scădea semnificativ costul transportului în spaţiu şi va fi folosită şi pentru lansarea sateliţilor Starlink capabili să furnizeze servicii de internet direct către smartphone-uri, notează Agerpres.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

starship
elon musk
space x
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Ilie Bolojan, reacție nervoasă după ce a fost întrebat ce a făcut 11 luni ca premier cu jaloanele PNRR: "Doriți să faceți dvs. conferința de presă?"
Publicat acum 17 minute
Acord privind noua lege a salarizării, semnat de PNL, PSD, USR și UDMR. Ce se întâmplă cu salariile bugetarilor din 2027
Publicat acum 21 minute
Tensiuni în NATO înainte de întâlnirea din Suedia. Trump este „foarte dezamăgit” de reacția aliaților la conflictul cu Iranul, susține Marco Rubio
Publicat acum 43 minute
Raed Arafat, precizări după moartea elevului din Bacău, la școală: De ce a fost trimisă o ambulanță fără medic
Publicat acum 53 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 2 ore si 33 minute
O fetiță de 2 ani a murit după ce tatăl ei a uitat-o în mașină. Și-a dat seama ce a făcut abia când mama nu a găsit copilul la creșă
Publicat acum 3 ore si 45 minute
Horoscop 22 mai 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 44 minute
Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească
Publicat acum 3 ore si 2 minute
BANCUL ZILEI: Invitația...
Publicat acum 53 minute
Prima reacție a lui Bolojan, după ce Comisia Europeană a tăiat drastic prognoza de creștere economică a României: "Era de așteptat"
 
de ce nu au venit donald trump si marco rubio la summitul bucuresti b9 De ce nu au venit Donald Trump şi Marco Rubio la Summitul Bucureşti B9

de Val Vâlcu

ioan isaiu din secretul mariei a murit dupa o postare politica cum au explodat conspiratiile despre psd aur si vaccin Ioan Isaiu din Secretul Mariei a murit după o postare politică. Cum au explodat conspirațiile despre PSD, AUR și vaccin

de Anca Murgoci

atacul lui kovesi la dan declansarea ostilitatilor sau foc de avertisment Atacul lui Kovesi la Dan, declanșarea ostilităților sau foc de avertisment?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close