De ce a fost anulată în ultimul minut lansarea rachetei Starship V3. Reacția lui Elon Musk

Cel de-al 12-lea zbor de testare al rachetei Starship a SpaceX şi primul în versiunea 3 (V3) al celui mai mare sistem de rachete construit vreodată, a fost anulat joi în ultimul moment, La o zi după ce compania a înregistrat pierderi de miliarde de dolari înaintea debutului său planificat pe piaţa bursieră, transmite DPA.

Reacția lui Elon Musk

Fondatorul companiei, Elon Musk, a declarat într-o postare pe platforma de socializare X că "ştiftul hidraulic care ţinea braţul turnului la locul lui nu s-a retras". Musk a mai spus că "Dacă acest lucru poate fi remediat în seara asta", va exista o altă tentativă de lansare în timpul zilei de vineri.

Testul este programat să "debuteze următoarea generaţie de vehicule Starship şi Super Heavy, ambele propulsate de următoarea evoluţie a motorului Raptor", potrivit SpaceX.

SpaceX a raportat pierderi de aproape 5 miliarde de dolar în 2025

Într-un document depus miercuri la Comisia de Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC), compania spaţială a arătat o pierdere netă de aproximativ 4,94 miliarde de dolari în 2025, la venituri de 18,67 miliarde de dolari. Se pare că listarea la bursă a companiei este planificată pentru mijlocul lui iunie, după ce SpaceX a depus iniţial solicitarea confidenţial fără a dezvălui date financiare.

Peste 15 miliarde de dolari investiți în programul de rachete Starship

Potrivit documentului depus la SEC, compania a investit peste 15 miliarde de dolari în programul său de rachete Starship. Compania se aşteaptă ca Starship să înceapă zborurile comerciale după finalizarea testelor în a doua jumătate a anului.

SpaceX afirmă că racheta este concepută, cu scopul de a scădea semnificativ costul transportului în spaţiu şi va fi folosită şi pentru lansarea sateliţilor Starlink capabili să furnizeze servicii de internet direct către smartphone-uri, notează Agerpres.