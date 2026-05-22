Bogdan Ghiță, membru al formației Ro-Mania, a murit. Doliu în muzica românească

Bogdan Ghiță, cunoscut de public drept DJ Bob Fontana, a murit. Anunțul decesului a fost făcut de către membrii trupei Ro-Mania.
Anunțul a fost transmis de colegii de trupă printr-o postare pe Facebook.
Cunoscut publicului sub numele de DJ Bob Fontana, el a fost o prezență importantă în muzica de petrecere din România încă din anii ’90, lăsând în urmă o carieră asociată cu scena de divertisment a acelei perioade.
„Cu profundă tristețe ne luăm rămas-bun de la Bogdan, un om pentru care muzica nu a fost doar pasiune, ci limbajul sufletului său.
Un DJ excepțional, care știa să transforme sunetele în emoții și nopțile în amintiri.
A trăit pentru ritm, pentru vibrația oamenilor, pentru magia momentelor create în spatele pupitrului. Fiecare set al lui spunea o poveste, fiecare mix purta o parte din inima lui. A lăsat în urmă nu doar muzică, ci stări, zâmbete, prietenii și clipe pe care mulți nu le vor uita niciodată.
Pentru cei care l-au cunoscut, va rămâne mereu prezent în acordurile care ne ridică sufletul și în liniștea dintre două melodii. Drum lin printre stele și beat-uri eterne. Muzica ta nu se va opri niciodată”, au scris colegii săi de trupă pe Facebook.
Ro-Mania, cunoscută inițial sub denumirea „Ion din România”, a ajuns în atenția publicului larg începând cu 1996, impunându-se printr-un stil muzical aparte și plin de energie. De-a lungul timpului, mai mulți artiști au făcut parte din trupă, printre care Marius Coman, Andrei Sosoiu, Sorin Mitrea, Mihai Biță și Cătălin Voicu.
de Anca Murgoci