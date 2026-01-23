A murit Francis Buchholz, fostul basist al trupei germane Scorpions

Francis Buchholz, fostul basist al legendarei trupe rock germane Scorpions, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani.
Francis Buchholz, fostul basist al legendarei trupe rock germane Scorpions, a încetat din viaţă la vârsta de 71 de ani, a anunţat vineri familia sa, transmite agenţia DPA.
„Am primit un mesaj în acest sens de la fiica sa”, a declarat purtătorul de cuvânt al trupei Scorpions, Peter Lanz.
Scorpions, trupă de succes internaţional, formată în anul 1965 în oraşul Hanovra, în nordul Germaniei, s-a despărţit de Buchholz în 1992, în urma unei dispute.
Francis Buchholz a murit joi de cancer, potrivit unui text postat pe profilul său de Facebook, semnat de familia sa, care a declarat că „el a părăsit această lume în pace şi înconjurat de dragoste”.
„Inimile noastre sunt frânte. Pe tot parcursul luptei sale cu cancerul, am rămas alături de el, înfruntând fiecare provocare ca o familie - exact aşa cum ne-a învăţat”, se arată în textul postat în limba engleză.
Ultimul album al formaţiei Scorpions la care a contribuit Buchholz a fost „Crazy World”, lansat în 1990, unul dintre cele mai de succes discuri ale trupei. Albumul include melodia „Wind of Change”, scrisă de solistul Klaus Meine, piesă care a devenit coloana sonoră de facto a sfârşitului Războiului Rece.
Primul album Scorpions cu Francis Buchholz a fost „Fly to the Rainbow”, lansat în 1974, al doilea disc al formaţiei, după „Lonesome Crow” (1972). El a cântat în trupă până în 1992 şi a participat, de asemenea, la legendarul turneu mondial al trupei Scorpions din 1984.
Buchholz a colaborat ulterior cu Michael Schenker, fratele mai mic al fondatorului trupei Scorpions, chitaristul Rudolf Schenker, la albumul „Temple of Rock”, printre alte proiecte, notează Agerpres.
