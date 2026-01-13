€ 5.0896
|
$ 4.3626
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0896
|
$ 4.3626
 
DCNews Stiri Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Data publicării: 17:39 13 Ian 2026

Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Autor: Ioan-Radu Gava

doua femei Foto: Unsplash

Starul spaniol Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală şi viol de către două foste angajate.

 

Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP și Agerpres.

Potrivit acestor surse, o plângere a fost depusă pe 5 ianuarie împotriva lui Julio Iglesias, în vârstă de 82 de ani, însă nu sunt cunoscute detalii suplimentare despre conţinutul plângerii.

Vestea despre depunerea acestei plângeri în instanţă a venit imediat după publicarea, marţi, a unei anchete realizate de televiziunea americană Univision şi cotidianul spaniol elDiario.es, în care o menajeră şi o fizioterapeută a cântăreţului afirmă că au fost victime ale agresiunilor sexuale şi hărţuirii sexuale din partea celebrului cântăreţ. Una dintre ele descrie, de asemenea, fapte care pot fi calificate drept violuri.

Julio Iglesias nu a răspuns numeroaselor solicitări transmise de Univision şi elDiario.es pentru a face declaraţii pe această temă, relatează cele două companii mass-media în ancheta lor. De asemenea, starul spaniol nu a răspuns nici la o solicitare similară transmisă de AFP, care a încercat să îl contacteze marţi.

CITEȘTE ȘI                -               Drepturile de care va beneficia noul fiu al lui Julio Iglesias

Potrivit anchetei Univision şi elDiario.es, faptele descrise ar fi avut loc în 2021, în reşedinţele private pe care cântăreţul le deţine în Republica Dominicană şi Bahamas.

"Mă simţeam ca un obiect, ca o sclavă în plin secol XXI", a declarat una dintre cele două reclamante, identificată sub pseudonimul "Rebeca" în articolul publicat de Univision.

"Mă atingea cu degetele peste tot", a continuat tânăra dominicană, care avea vârsta de 22 de ani atunci când s-au petrecut presupusele fapte.

Cealaltă reclamantă, fizioterapeuta sa, identificată cu prenumele Laura, avea 28 de ani când a început să lucreze pentru cântăreţ.

Născut în 1943, Julio Iglesias, interpretul unor cântece precum "Manuela", "Je n'ai pas changé (No Vengo Ni Voy)", "Pauvres diables (Vous les femmes)", "Viens m'embrasser (Abrazame)", şi-a văzut cariera decolând în anii 1970, până când a devenit artistul latino - şi, fără îndoială, artistul spaniol - care a vândut cele mai multe discuri în lume, cu sute de milioane de albume vândute.

A doua vicepreşedintă a Guvernului spaniol, Yolanda Diaz, a denunţat rapid pe reţeaua de socializare Bluesky "mărturii îngrozitoare" demne de o "situaţie de sclavie", în timp ce ministrul spaniol pentru Egalitate, Ana Redondo Garcia, a cerut pe reţeaua de socializare X "să se efectueze o anchetă până la capăt" cu privire la faptele denunţate.

Scriitorul Ignacio Peyro, autorul biografiei lui Julio Iglesias ("El espanol que enamoró al mundo" /"Spaniolul care a sedus întreaga lume"), şi reprezentanţii editurii Libros del Asteroide şi-au exprimat, la rândul lor, "profunda consternare" şi au promis "cât mai curând posibil o nouă ediţie revizuită şi actualizată" a cărţii.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

julio iglesias
viol
agresiune sexuala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Julio Iglesias, acuzat de viol de două foste angajate
Publicat acum 13 minute
Ambasadorul Republicii Moldova la București, precizări despre reunirea cu România
Publicat acum 27 minute
Ilie Bolojan preia interimatul la Ministerul Educației, după revocarea lui Daniel David
Publicat acum 39 minute
Trump, către iranieni: „Preluați instituțiile!”
Publicat acum 39 minute
Wizz Air accelerează extinderea în România: noi destinații și servicii mai bune pentru pasageri
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Ian 2026
Cinci capete umane, găsite pe plajă, alături de un mesaj de amenințare. Poliția face cercetări
Publicat acum 21 ore si 36 minute
Previziuni astrale prima jumătate a anului 2026 Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 4 ore si 50 minute
Coaliția fierbe: PNL ar vrea alt premier, PSD se gândește la plecare. Chirieac: Se poate și fără Bolojan. Sunt două nume de premieri 
Publicat acum 21 ore si 2 minute
PRO TV anunță despărțirea de „La Măruță”. Prima reacție a lui Cătălin Măruță
Publicat pe 11 Ian 2026
Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria
 
minune anuntata de guvern in cazul taxelor locale comunicat oficial de la palatul victoria Minune anunțată de Guvern în cazul taxelor locale. Comunicat oficial de la Palatul Victoria

de Val Vâlcu

inainte sa cautam vinovati in spitale uitati va aici cine l a ucis pe gabriel bumbacea tanarul din buzau dupa o ruptura de femur Înainte să căutăm vinovați în spitale, uitați-vă aici! Cine l-a „ucis” pe Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău, după o ruptură de femur?

de Anca Murgoci

razboiul poate incepe ministrul apararii anunta pe fb ca e gata de lupta Războiul poate începe, ministrul Apărării anunță pe FB că e gata de luptă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close