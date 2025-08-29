A murit celebrul compozitor Rodion Șcedrin

Renumitul compozitor rus Rodion Șcedrin, autor al unor balete cunoscute în întreaga lume, a încetat din viață în cursul nopții, la vârsta de 92 de ani, a anunțat Teatrul Bolșoi din Moscova, într-un comunicat emis vineri, citat de AFP.

Impact în lumea baletului și a muzicii clasice mondiale

„Unul dintre cele mai mari genii contemporane”, ale cărui „opere, balete și simfonii au fost interpretate timp de decenii pe cele mai mari scene ale lumii", a decedat în cursul nopții, a anunțat Teatrul Bolșoi.

„Rodion Șcedrin este un fenomen unic și o întreagă eră în viața culturii muzicale mondiale”, se subliniază în comunicatul în care este deplânsă o „tragedie enormă” și o „pierdere ireparabilă” pentru lumea artistică.

Născut la 16 decembrie 1932 la Moscova, compozitorul a devenit cunoscut în Occident cu „Suita Carmen”, o partitură de balet scrisă în 1967, care a adus-o pe soția sa, marea balerină rusă Maia Plisețkaia, în prim-plan pe scena Teatrului Bolșoi.

Consacrată de Bolșoi drept „primă balerină absolută”, Maia Plisețskaia a decedat în 2015.

Inspirat de basme și de literatura clasică rusă, Șcedrin a compus și baletele „Căluțul cocoșat”, „Anna Karenina” (după Lev Tolstoi) și „Pescărușul” (după Anton Cehov).

Autorul operei „Lolita”, bazată pe romanul controversat al lui Nabokov, care a avut premiera mondială în 1994 la Stockholm, este renumit, de asemenea, pentru simfoniile și concertele sale pentru pian și orchestră, interpretate în Europa, Asia și Statele Unite.

Cu peste 80 de lucrări în total, „moștenirea artistică inestimabilă a lui Șcedrin continuă să rezoneze în inimile publicului”, a subliniat Teatrul Bolșoi, potrivit Agerpres.

